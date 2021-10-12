Güneş fırtınası nedir, ne zaman olacak, etkisi kaç gün sürecek? Dev Güneş fırtınası nereleri etkileyecek ve etkileri neler?

NOAA tarafından G2 olarak derecelendirilen yani orta şiddetli kabul edilen Güneş fırtınası bugün gerçekleşecek ve Dünya üzerinde etkisini gösterecek. İnternet, telefon ve uydu sinyallerini bozması beklenen bu olay, Güneş fırtınası nedir, ne zaman olacak, etkisi kaç gün sürecek gibi soruları beraberinde getiriyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler ayrıca Dev Güneş fırtınası nereleri etkileyecek ve etkileri neler gibi sorulara da yanıt arıyor.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR VE NE ZAMAN OLACAK?

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) yaptığı açıklamada 11 Ekim 2021 tarihinde beklenen Güneş fırtınasının 12 Ekim 2021 gece yarısına kadar devam edeceğini duyurdu.