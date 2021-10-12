İngiltere - Macaristan maçında gergin anlar! Polis ve taraftarlar...

2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında heyecan devam ediyor. Bugün, I Grubu'nda İngiltere evinde Macaristan'ı konuk etti. Zorlu maçtan önce tribünlerde yaşananlar geceye damga vurdu. Gergin maçta ise kazanan çıkmadı ve İngiltere ile Macaristan 1-1 berabere kaldı.
MACAR TARAFTARLARI POLİSLE KAVGA ETTİ
Maçın henüz ilk dakikalarında yaşananlar geceye damga vurdu. Maç başlamadan önce İngiliz futbolcular ırkçılığa karşı destek olmak adına sahada diz çöktü. Bunun ardından Macar taraftarlar İngiliz oyuncuları ıslıklamaya başladı.
MACAR TARAFTARLAR İNGİLİZ OYUNCULARA TEPKİ GÖSTERDİ
Macaristanlı taraftarlar, diz çökmeye karşı çıkan bir pankart açtı. Bu pankarttan sonra İngiliz taraftarlar da pankara tepki gösterdi ve Macar taraftarları ıslıklamaya başladı.
AÇILAN PANKART SONRASI POLİS MÜDAHALESİ YAPILDI
Pankarta müdahale etmek isteyen polisler Macaristanlı taraftarların olduğu bölgeye geldi fakat Macar taraftarlar polislere tekme ve yumruk atmaya başladı.
Kalabalık taraftarların arasında kalan polisler tribünlerden uzaklaştı. Çevik kuvvet desteğinin ardından yeniden Macaristanlı taraftarlara müdahale eden polisler bazı taraftarları gözaltına alırken olaylar da yatıştırıldı.
GEÇEN AY MACAR TARAFTARLAR İNGİLİZLERE IRKÇI TEZAHÜRATLAR YAPMIŞTI
Geçtiğimiz ay oynanan ilk maçta Macaristanlı taraftarlar, başta Sterling olmak üzere İngiliz oyunculara yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunmuştu. Oyunculara tribünlerden işaret fişekleri ve yabancı maddeler atılmıştı.
FIFA'nun bu kararı sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bu karar tepki göstererek FIFA'yı kınadığını açıklamıştı.