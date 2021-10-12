Kabus sona erdi

En son 97 yıl önce yendiğimiz Letonya’ya karşı süren galibiyet hasretimiz dün bitti. 2003’te bizi play-off’tan eleyen Baltık ülkesine karşı son 6 maçta hiç kazanamayan Türkiye, dün Burak’ın attığı golle şeytanın bacağını kırdı
Türk Milli Takımı sonunda Letonya kâbusunu bitirdi! En son 22 Haziran 1924'te Zeki Rıza Sporel'in 3 golü ile deplasmanda yendiğimiz Letonya'ya karşı bir daha galibiyet yüzü göremeyen A Milli Takım bu seriyi dün noktaladı. Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası yolunda 'ya tamamya devam' maçına çıkarken geriye düşsek de maçı bırakmayıp zafere ulaştık. 1924'teki karşılaşmanın ardından 2003'te AvrupaŞampiyonası baraj maçında 1-0 kaybettiğimiz Kuzey Avrupa ülkesine karşı üst üste 5 maçtan da beraberlikle sahadan ayrıldık. Dün ise 2022 Katar Dünya Kupası için en kritik maçımızda geriye düştük. Umutlarımız tükenmek üzereydi ki sahneye Serdar Dursun çıktı ve yeniden takımı golüyle ateşledi. Pes etmedik, maçı bırakmadık ve sonunda aradığımız gol uzatmalarda penaltıdan geldi. Son yıllarda hep ayağımızatakılan Letonya'yı en kritikvirajda geçmeyi başardık.
DUYGU KARMAŞASIYAŞADIK
KENDI kalesine attığı gol sonrasında büyük üzüntü yaşayan Merih Demiral, galibiyetin ardından ise havalara uçtu. Atalanta forması giyen savunmacımız maçın ardından ise şunları söyledi: "Çok mutluyuz. Takımdaki herkes galibiyeti istiyordu. Şanssız bir gol yedik. Şanssızlıklar peşimi bırakmıyor ama Türk halkı sahada ne kadar savaştığımızı görüyor. İnşallah bunu devam ettiririz ve Dünya Kupası'na katılırız. Duygu karmaşasıyaşıyoruz. Çokmücadele ediyoruz.İçeride herkesbirbirine sarıldı,ağlayanlar oldu. Herkes çok mutluydu."
'NEDEN ORKUN!'
MAÇA ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, sosyal medyada taraftarın tepkisinin odağındaki isim oldu. Feyenoord forması giyen 20 yaşındaki orta saha, maç boyunca 25 pas tercihinde %88 isabet sağlarken girdiği 9 ikili mücadeleden yedisini kaybetti. 1 hava topuna çıkan oyuncu onu da kaybederken 1 top kaptı, 2 şut pası verdi. 65. dakikada oyundan alınırken taraftarlar sosyal medyada Orkun tercihini yerden yere vurdu.
GERİDEN GELİP İLK KEZ KAZANDIK
ELEME grubunda 8 maç geride kalırken ilk kez Letonya karşısında geriye düşsek de gülmeyi başardık. Daha önce mağlup duruma geldiği maçlarda hiç galibiyet alamayan Ay-Yıldızlılar dün ise pes etmedi. Riga'da 1-0 geriye düşen Stefan Kuntz'un talebeleri, sonrasında bulduğu 2 golle birlikte kazanmayı da bildi.
MENAJERLER AKIN ETTİ A Milli Takım'da bazı isimler yakın takipteydi. Trabzonspor forması ile özellikle İngiliz takımlarının yakın ilgisinde olan Uğurcan Çakır bu maçta da takip edilirken ayrıca Kerem Aktürkoğlu ve Berat Özdemir de scoutlar ve menajerlerin canlı izlediği isimler oldu.