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Giriş Tarihi: 12.10.2021 15:37 Son Güncelleme: 12.10.2021 15:39

Son dakika: Barcelona'da Messi'nin ardından 2 ayrılık daha! Beşiktaş'ın istediği Umtiti listede...

Son dakika: Barcelona’da Messi’nin ardından 2 ayrılık daha! Beşiktaş’ın istediği Umtiti listede...

Son dakika... İspanyol devi Barcelona'da son dönemde yaşanan ekonomik değişim devam edecek. Suarez, Griezmann ve Messi gibi yıldızları kaybeden Barça, devre arası transfer döneminde 2 yıldızla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Barcelona'nın satış listesine koyduğu isimler; sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Samuel Umtiti ve adı Newcastle United ile anılan Brezilyalı orta saha Coutinho. İşte detaylar...

Son dakika... Dünya futbolunda yaşanan ekonomik kriz birçok takımı zor durumda bıraktı. Krizden etkilenen takımların başında ise Barcelona geliyor. Yıldız oyuncularıyla tek tek vedalaşmak zorunda kalan Katalan ekibi, devre arasında 2 isimle daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gönderilecek oyunculardan biri ise Beşiktaş'ın listesindeki yıldız.

MESSİ, GRİEZMANN, SUARAZ GİBİ YILDIZLAR AYRILDI!

Son dönemde yıldız futbolcuların ayrıldığı Barça'da yeniden yapılanma var. Bu kapsamda Suarez takımdan ayrılmıştı. Yaz transfer döneminde ise La Liga'nın Finansal Fair Play Kuralları gereği yeni sözleşme uzatmayan Messi, PSG'nin yolunu tutmuştu.

Atletico Madrid'den transfer edilen Fransız yıldız Griezmann ise eski takımına dönmüştü.

Ekonomik sıkıntıları sebebiyle genç oyuncuları takıma kazandırarak yıldız oyuncuların maddi yükünden kurtulmayı hedefleyen Barça, 2 ismi daha satış listesine koydu.

BEŞİKTAŞ SEZON BAŞINDA TALİP OLMUŞTU

Barcelona'nın devre arasında göndermeyi istediği ilk isim deneyimli savunma oyuncusu Samuel Umtiti.

El Chiringuito'nun haberine göre, geçen sezon sadece 16 kez forma şansı bulan Fransız stoper, bu sezon ise hiç oynamadı.

Umtiti'yi sezon başında Beşiktaş istemişti. Siyah-beyazlıların devre arasında yeni bir hamle yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

COUTİNHO İÇİN NEWCASTLE İDDİASI!

Barcelona'nın son yıllardaki en kötü transferlerinden biri şüphesiz Coutinho oldu. Yaklaşık 160 milyon euro'luk maliyetine rağmen bekleneni veremeyen Brezilyalı da satış listesinde.

Arap sermayesi tarafından satın alınan Newcastle United'ın Coutinho'yu istediği iddia ediliyor.

5 yıldır Barcelona'da oynanan yıldız orta sahanın sözleşmesi 2023 yılında bitecek.

Barcelona cephesi, Coutinho'dan bonservis elde etmek istiyor. Devre arasında gelecek teklifler kabul edilecek.

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Son dakika: Barcelona'da Messi'nin ardından 2 ayrılık daha! Beşiktaş'ın istediği Umtiti listede...
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