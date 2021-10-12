Son dakika: Barcelona’da Messi’nin ardından 2 ayrılık daha! Beşiktaş’ın istediği Umtiti listede...

Son dakika... Dünya futbolunda yaşanan ekonomik kriz birçok takımı zor durumda bıraktı. Krizden etkilenen takımların başında ise Barcelona geliyor. Yıldız oyuncularıyla tek tek vedalaşmak zorunda kalan Katalan ekibi, devre arasında 2 isimle daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gönderilecek oyunculardan biri ise Beşiktaş'ın listesindeki yıldız.
Ekonomik sıkıntıları sebebiyle genç oyuncuları takıma kazandırarak yıldız oyuncuların maddi yükünden kurtulmayı hedefleyen Barça, 2 ismi daha satış listesine koydu.
BEŞİKTAŞ SEZON BAŞINDA TALİP OLMUŞTU
Barcelona'nın devre arasında göndermeyi istediği ilk isim deneyimli savunma oyuncusu Samuel Umtiti.
El Chiringuito'nun haberine göre, geçen sezon sadece 16 kez forma şansı bulan Fransız stoper, bu sezon ise hiç oynamadı.
Umtiti'yi sezon başında Beşiktaş istemişti. Siyah-beyazlıların devre arasında yeni bir hamle yapıp yapmayacağı ise merak konusu.
COUTİNHO İÇİN NEWCASTLE İDDİASI!
Barcelona'nın son yıllardaki en kötü transferlerinden biri şüphesiz Coutinho oldu. Yaklaşık 160 milyon euro'luk maliyetine rağmen bekleneni veremeyen Brezilyalı da satış listesinde.
5 yıldır Barcelona'da oynanan yıldız orta sahanın sözleşmesi 2023 yılında bitecek.
Barcelona cephesi, Coutinho'dan bonservis elde etmek istiyor. Devre arasında gelecek teklifler kabul edilecek.