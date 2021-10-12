Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe’den ayrılınca yıldızlaşmıştı! Michael Frey’den çok konuşulacak itiraflar…
Giriş Tarihi: 12.10.2021 19:53 Son Güncelleme: 12.10.2021 20:06

Son dakika: Fenerbahçe’den ayrılınca yıldızlaşmıştı! Michael Frey’den çok konuşulacak itiraflar…

Son dakika: Fenerbahçe’den ayrılınca yıldızlaşmıştı! Michael Frey’den çok konuşulacak itiraflar…

Son dakika haberi… Fenerbahçe’nin 2018 yazında İsviçre Ligi ekibi Zurich’ten kadrosuna kattığı golcü oyuncu Michael Frey, sarı-lacivertlilerde bir türlü beklenen performansı sergileyememiş ve farklı takımlara kiralanmıştı. Bu sezonun başında ise Belçika Ligi takımı Royal Antwerp’e satılan Frey, orada kendini buldu ve golleriyle takımını taşıyan isim oldu. İsviçreli golcü Frey, ülkesinin basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi... Süper Lig'de bu sezona Vitor Pereira yönetiminde giren Fenerbahçe, ligin ilk 8 haftasını 19 puanla tamamladı ve liderlik koltuğunda yerini aldı. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'de geçirdiği ikinci sezonunda sergilediği performans, taraftarı memnun etti.

Sezon başında birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe, transferin son gününe kadar kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam etti.

Takımdan gönderilen isimler arasında ise sarı-lacivertlilerin İsviçreli golcüsü Michael Frey vardı. Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana eleştirilen bir isim olan Frey, Belçika'da kendini buldu.

2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olduğunda beklentileri karşılayamayan Frey, Nürnberg ve Waasland-Beveren'e kiralanmıştı.

Bu sezon ise Temmuz ayında Belçika Ligi'nin dikkat çeken takımlarından Royal Antwerp'e bonservisiyle gönderilen Frey, sezona çok iyi başladı.

Ligde 10 maça çıkan ve 12 gol atan İsviçreli golcü, kariyerinin en çok gol attığı sezonlarından birisini yaşıyor. Antwerp'in vazgeçilmeyen oyuncusu olmayı başaran golcü oyuncu, Fenerbahçe taraftarlarında pişmanlık hissi yarattı.

Belçika'ya transfer olduğundan bu yana ilk kez konuşan Michael Frey, Fenerbahçe günlerini anlattı. 27 yaşındaki golcü, çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

İşte Michael Frey'in açıklamaları...

"Maçlarımı analiz ediyorum. Üst düzey forvetleri takip ediyorum ve her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ben futbolla yaşayan birisiyim"

"Milli takımda olmayı tabii ki isterim. Ancak şu an seçilmediğim için Murat Yakın ve ekibine herhangi bir kırılganlığım yok. Şu anda heyecanı televizyondan yaşıyorum."

"Fenerbahçe'de geçirdiğim süreç boyunca inanılmaz tecrübe kazandım. Aynı zamanda bedel de ödedim. Şu sıralar Royal Antwerp'te olmaktan memnunum."

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Son dakika: Fenerbahçe’den ayrılınca yıldızlaşmıştı! Michael Frey’den çok konuşulacak itiraflar…
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