Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 12.10.2021 07:44 Son Güncelleme: 12.10.2021 07:45

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?

Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercih işlemleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8 Ekim tarihinde tamamlanan 15 bin öğretmen ataması sürecinin ardından ise sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklanacak. 2020 ve 2021 KPSS puanları ile alınan başvuruların değerlendirilmesi sonrası açıklanacak olan sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hakkında adaylar araştırmalarını sürdürüyor. İşte 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ile ilgili son gelişmeler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin öğretmen ataması yapılacağının duyurusu ile birlikte adaylar 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercih işlemlerini tamamladı. Sürecin tamamlanmasının ardından sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hakkında araştırmalar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu kapsamda; "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranırken konu ile ilgili bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25 Ekim 2021 tarihinde yapılacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında uygulanacak.

Sonuçlar 27 Aralık 2021 tarihinde duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen ataması tercih işlemleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak.

Sonuçlar 31 Ocak 2022 tarihinde duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.

Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabine Toplantısı kararları son dakika açıklandı! Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları 11 Ekim 2021!
SON DAKİKA: Milliler Letonya karşısında son saniyede güldü! Dünya Kupası yolunda kritik 3 puan…
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Bu detaya dikkat!
A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu! Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den 24 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor...
İŞKUR personel alımı ilanları, şartları ve tarihleri 2021: Güncel İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartı istemeyen personel alımı yapıyor
Erman Toroğlu son dakika detayını açıkladı: Letonya-Türkiye maçının devre arasında şok eden gelişme! Hakan Çalhanoğlu ve Caner Erkin...
Son dakika: Las Vegas'taki dev maç sonrası Tyson Fury’den ortalığı kızıştıran sözler! "Wilder aptal biri ve..."
İki kardeşi öldürüp gömen zanlılar hakkında yeni gelişme! Evlatlarını öldüren cani anne ve suç ortakları tutuklandı
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım"
ARKADAŞINA GÖNDER
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA