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Giriş Tarihi: 13.10.2021 09:07 Son Güncelleme: 13.10.2021 09:07

Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, ayın kaçında belli olur? Kasım ayı askerlik celp ve sevk tarihi öğrenme ekranı

Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, ayın kaçında belli olur? Kasım ayı askerlik celp ve sevk tarihi öğrenme ekranı

Kasım ayı celbi için az bir zaman kala, 2021 Kasım ayı askerlik yerleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, ayın kaçında belli olur gibi sorularla araştırılan bu duruma ilişkin son durum e-Devlet üzerinden öğrenilecek. Vatani görevini yerine getirmek için celp dönemini bekleyen asker adayları, Kasım ayı askerlik celp ve sevk tarihi öğrenme ekranı ile sınıflandırma ve askerlik yeri hakkında araştırma yapıyor. İşte konuya ilişkin detaylar ve son durum.

Önümüzdeki celp döneminde silah altına alınacak olan milyonlarca asker adayı, vatani görevini nerede gerçekleştireceğini merak ediyor. MSB'den yapılan son duyuruları takip eden adaylar, Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, ayın kaçında belli olur gibi soruların yanıtını arıyor. Askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili son durum bu duyuruyla yanıt buluyor. İşte Kasım ayı askerlik celp ve sevkleri öğrenme ekranı!

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlarla ilgili yapılan duyuruda, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Askerlik yerleri e devlet ekranından T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

Yapılan açıklamaya göre, kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

MSB KASIM AYI CELBİ AÇIKLAMASI

1. Kasım 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Kasım 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

3. Kasım 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

ER VE ERBAŞ SEVK TARİHLERİ BELLİ Mİ?

5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk Tarihleri

Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler
Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 25, 26 Ekim 2021 25, 26 Ekim 2021
Erbaş/Er (2nci Grup) 22, 23 Kasım 2021 22, 23 Kasım 2021
Erbaş/Er (3ncü Grup) 20, 21 Aralık 2021 20, 21 Aralık 202

6. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,

c. Test sonucu negatif çıkanlar aynı gün içerisinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,

ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test tarihinden itibaren 3 günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,

d. Ancak; sevk tarihleri içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki iki gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

e. Test sonucu, Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecekler,

f. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

g. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.

ğ. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

9. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

10. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilirler.

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Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, ayın kaçında belli olur? Kasım ayı askerlik celp ve sevk tarihi öğrenme ekranı
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