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Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:28

KPSS tercih tarihleri belli oldu mu? KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS tercih tarihleri belli oldu mu? KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS tercih tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ÖSYM takvimi yayınlanırken KPSS 2021/2 tercih tarihleri de belli oldu. Bu noktada, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. KPSS tercih tarihleri aralığında işlemlerini yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecke. Peki, 2021 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, bazı bilgiler

KPSS tercih tarihleri, devlet bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda memur olmanın hayalini kuranlar tarafından araştırılıyor. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme işlemleri, yapılacak tercihlerin ardından tamamlanacak. Bu doğrultuda, KPSS 2021/2 tercihleri ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, KPSS tercih tarihleri

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021 ÖSYM takvimine göre KPSS 2021/2 tercihleri 22 Aralık'ta başlayacak, 29 Aralık'ta son bulacak.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM'ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM'de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM'den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

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KPSS tercih tarihleri belli oldu mu? KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
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