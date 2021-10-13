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Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:00

Ronaldo geldi Cavani gidiyor! Napoli taraftarlarını kızdıracak iddia...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Ronaldo geldi Cavani gidiyor! Napoli taraftarlarını kızdıracak iddia...

Manchester United'ın hücum hattındaki oyuncular dikkat çekiyor. Jadon Sancho, Amad Diallo, Anthony Martial, Mason Greenwood, Juan Mata, Jesse Lingard gibi isimlerin yanına Cristiano Ronaldo da gelince Edinson Cavani forma şansı bulmakta zorlandı. Cavani için yeniden İtalya iddiası gündeme geldi.

Manchester United'ın Uruguaylı forveti Edinson Cavani, Ocak ayında takımdan ayrılmaya karar verdi. Ronaldo'nun gelmesiyle birlikte hem ilk 11'deki yerini hem de 7 numaralı formasını kaptıran Cavani, artık Uruguay milli takımında da yedek kalmaya başladı.

7 NUMARAYI KAPTIRDI OCAK'TA AYRILIYOR!

Cristiano Ronaldo'nun transferiyle birlikte hem ilk 11'deki yerini hem de 7 numaralı formayı Portekizli yıldıza kaptıran Edinson Cavani, devre arasında Manchester United'tan ayrılacak!

34 yaşındaki Cavani, İtalya'da Palermo'da daha sonra da Napoli'de forma giymişti. Napoli'den de Paris SG'ye transfer olan Uruguaylı golcü son olarak 2020'de Manchester United'a transfer olmuştu.

Cristiano Ronaldo'nun gelmesiyle yedek kulübesinin yolunu tutan Cavani, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmaya karar verdi.

YENİ DURAĞI İTALYA OLABİLİR!

Edinson Cavani'nin yeni durağı Serie A olabilir. Başarılı golcü, üretkenlik sıkıntısı yaşayan Juventus'a imza atabilir.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Cavani'nin yeni takımının Juventus olma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade edildi.

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Ronaldo geldi Cavani gidiyor! Napoli taraftarlarını kızdıracak iddia...
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