ALES başvuruları için son tarih! 2021 ALES başvurusu nasıl yapılır, ne zaman son? 2021 ALES/3 başvuru ekranı ve ücreti

2021 yılının son ALES sınavı Kasım ayında gerçekleşecek. Başvuruları 6 Ekim'de alınmaya başlanan ALES/3 için pek çok aday 2021 ALES başvurusu nasıl yapılır, ne zaman son sorularına yanıt arıyor. Henüz başvurusunu gerçekleştirmeyen adaylar için "ALES başvuruları için son gün" uyarısında bulunan ÖSYM, başvuru kılavuzu ve detayları internet sitesi üzerinden paylaştı. 2021 ALES/3 başvuru ekranı ve ücreti haberimizde. İşte detaylar.
2021 ALES/3 BAŞVURU NE ZAMANA KADAR YAPILIR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları 06 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar bu akşam saat 23:59'a kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurusunu tamamlamayan adaylar ise geç başvuru sürecini bekleyecek.
2021 ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES/3 sınavı için başvuru yapacak olan adaylar sınav başvuruları internet üzerinden yapacak. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilen başvurular için başvuru kılavuzundan yardım alınabilecek.
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ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.
2021 ALES 3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES 3 Sınav Ücreti:145 TL olarak belirlendi.
Başvuru yapacak adaylar sınav ücretini Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden ödeyebilir.