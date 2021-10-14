ALES başvuruları için son tarih! 2021 ALES başvurusu nasıl yapılır, ne zaman son? 2021 ALES/3 başvuru ekranı ve ücreti

2021 yılının son ALES sınavı Kasım ayında gerçekleşecek. Başvuruları 6 Ekim'de alınmaya başlanan ALES/3 için pek çok aday 2021 ALES başvurusu nasıl yapılır, ne zaman son sorularına yanıt arıyor. Henüz başvurusunu gerçekleştirmeyen adaylar için "ALES başvuruları için son gün" uyarısında bulunan ÖSYM, başvuru kılavuzu ve detayları internet sitesi üzerinden paylaştı. 2021 ALES/3 başvuru ekranı ve ücreti haberimizde. İşte detaylar.

2021 ALES/3 BAŞVURU NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları 06 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar bu akşam saat 23:59'a kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurusunu tamamlamayan adaylar ise geç başvuru sürecini bekleyecek.