Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri ne zaman sona erecek? İşte AÖL güncel kayıt tarihleri 2021
Giriş Tarihi: 14.10.2021 12:30

AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri ne zaman sona erecek? İşte AÖL güncel kayıt tarihleri 2021

AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri ne zaman sona erecek? İşte AÖL güncel kayıt tarihleri 2021

AÖL kayıt yenileme işlemleri ile ilgili ayrıntılar öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin daha önce uzatıldığı açıklandı. Bu noktada, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman bitiyor ve ücreti ne kadar sorularına yanıt aranmaya başlandı. AÖL kayıt tarihleri aralığında işlemlerini tamamlamayan adaylar, sınavlara katılım gösteremeyecek. Peki, 2021-2022 AÖL kayıt yenileme başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve kayıt başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek, ne zamana kadar uzatıldı soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığından geldi. Buna göre, 6 Eylül'de başlayan AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. MEB'e bağlı Açıköğretim Lisesi'nde okuyan ve okumayı düşünen öğrenciler, belirtilen kayıt tarihleri aralığında AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, AÖL kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte detaylar

2021-2022 AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI

Açıköğretim Lisesi 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı. Yapılan açıklamada şunlara yer verildi;

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 1 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması İlgi Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL kayıtlarını yapacak öğrenciler sınav ücretini yatıracaklar. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuracaklar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: 20 yıllık kinle gelen cinayet şoke etti!
Son dakika haberi... 3600 ek göstergede flaş adım! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp servet kazanıyorlar
YKS 2. ek tercih kılavuzu yayımlandI! ÖSYM ile 140 puan alanlar için YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan o bildiri hakkında olay sözler! 'Kasıtlı karar veren o iki hakem...'
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 13 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika haberi: 24 yaşındaki Sena öldürülmeden önce bunları söylemiş: Gofret sana emanet
İmamoğlu’na makam odası için hazırlamışlar
2022 asgari ücret zammı için geri sayım! HAK-İŞ asgari ücret zam talebini açıkladı
Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri ne zaman sona erecek? İşte AÖL güncel kayıt tarihleri 2021
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA