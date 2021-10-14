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Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:01 Son Güncelleme: 14.10.2021 09:01

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Özel Güvenlik Görevlisi 94.ÖGG sınavı ne zaman, bu hafta mı?

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Özel Güvenlik Görevlisi 94.ÖGG sınavı ne zaman, bu hafta mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı için tarih belli oldu. Özel Güvenlik 94.Temel Eğitim ve 70.Yenileme Eğitimi Sınavı bu hafta sonu düzenlenecek. Söz konusu sınava katılacak olan adaylar için sınav giriş belgesi ÖGNET üzerinden görüntülenebilecek. Peki; ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 2021 ÖGG sınav tarihi belli oldu. İşte 94.ÖGG sınav tarihi ve bilgiler.

18 yaşını doldurmuş olmak, görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak, özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak gibi şartları bulunan Özel Güvenlik Görevlisi Sınav tarihi belli oldu. Sınava katılacak olan adaylar; "ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. 94.Dönem ÖGG sınavı bu hafta sonu düzenlenecek.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

2021 Sınav takvimine göre Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı 17 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleşecek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma

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ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Özel Güvenlik Görevlisi 94.ÖGG sınavı ne zaman, bu hafta mı?
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