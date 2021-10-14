Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika: 14 Ekim koronavirüs tablosu ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 14 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
Giriş Tarihi: 14.10.2021 07:12 Son Güncelleme: 14.10.2021 07:12

Son Dakika: 14 Ekim koronavirüs tablosu ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 14 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Son Dakika: 14 Ekim koronavirüs tablosu ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 14 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Yurt ve Dünyada etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgının ilk vakasından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en güncel Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre 31 bin 248 kişi koronavirüs test sonucu pozitif çıkması sonrasında tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye corona virüsü tablosu vaka-vefat rakamları kamuoyu tarafından merak edilerek “14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan 14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar…

Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Ekim corona virüsü tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından kamuoyuna duyuruluyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları öğrenilmek istenerek Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu aracılığıyla araştırılıyor.

SON DAKİKA: 14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNCEL TÜRKİYE VAKA VE VEFAT SAYILARI

14 Ekim korona tablosu verilerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla akşam saatlerinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları belli olduğunda burada olacak…

13 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 31 bin 248

VEFAT SAYISI: 236

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 331



12 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 33 bin 860

VEFAT SAYISI: 237

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 110

11 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 563

VEFAT SAYISI: 188

İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 861

10 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 370

VEFAT SAYISI: 196

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 772

9 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 645

VEFAT SAYISI: 206

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 217

8 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 201

VEFAT SAYISI: 188

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 167

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Son Dakika: 14 Ekim koronavirüs tablosu ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 14 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
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