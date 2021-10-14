Son Dakika: 14 Ekim koronavirüs tablosu ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 14 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Ekim corona virüsü tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından kamuoyuna duyuruluyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları öğrenilmek istenerek Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu aracılığıyla araştırılıyor.
14 Ekim korona tablosu verilerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla akşam saatlerinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları belli olduğunda burada olacak…
VAKA SAYISI: 31 bin 248
VEFAT SAYISI: 236
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 331
VAKA SAYISI: 33 bin 860
VEFAT SAYISI: 237
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 110
VAKA SAYISI: 30 bin 563
VEFAT SAYISI: 188
İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 861
VAKA SAYISI: 28 bin 370
VEFAT SAYISI: 196
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 772
VAKA SAYISI: 28 bin 645
VEFAT SAYISI: 206
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 217
VAKA SAYISI: 30 bin 201
VEFAT SAYISI: 188
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 167