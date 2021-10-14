Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango İdaresi ile 14 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 14.10.2021 07:13 Son Güncelleme: 14.10.2021 07:13

Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango İdaresi ile 14 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango İdaresi ile 14 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (14 Ekim Perşembe) bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatlı olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak oyunu oynayan şans oyunu severler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek “14 Ekim MPİ Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi ile 14 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

"Süper Loto sonuçları" haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde belirlenerek kazandıran numaralar şans oyunu severlere ilan ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak dahil olanlar kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak amacıyla 14 Ekim MPİ Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (14 EKİM)

Milli Piyango Online ile 14 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 14 Ekim Süper Loto sonuçları saatler 21:30'u gösterdiğinde MP TV canlı yayınından belli olacak.

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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango İdaresi ile 14 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
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