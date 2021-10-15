AÖL sınav tarihleri ile sınavlar nasıl yapılacak? Açık lise 2021 AÖL sınavları online mı, çevrimiçi mi olacak, sınav tarihleri belli oldu mu?

Binlerce öğrenci şimdilerde 2021 AÖL sınav tarihleri ile beraber vaka sayılarının da tavan yapmasıyla sınavların online mı olacağı araştırmaya başladı. Kayıtların 15 Ekim tarihinde sona ereceği bilinirken öte yandan "2021 Açık lise AÖL sınavları online mı olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmıştı. Peki, 2021 AÖL sınavları online mı, çevrimiçi mi olacak, sınav tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.
AÖL SINAVLARI ONLINE MI?
Milli Eğitim Bakanlığının yayınlandığı takvime göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu yıl sınavlar yüz yüze imkanlarla yapılacak. Öğrencilerin sınav girişleri belgeleri 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.
AÖL SINAVI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.