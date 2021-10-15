Masterchef eleme adayı kim oldu? 13 Ekim 2021 Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Masterchef eleme adayı programı yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Acun Ilıcalı yapımcılığında Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde ekranlara gelen yarışmada en başarılı menüyü hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı oyununda karşı karşıya geliyor. Son bölümde ise yarışmacılar en lezzetli döneri yapmaya çalıştı. Peki Masterchef eleme adayı kim oldu? 13 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?
MasterChef Türkiye'de bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef Türkiye'de bu sezon ilk defa olan bir sonuç ortaya çıktı. Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım, 5-0 kazandı. Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda verilen yemeklerin tamamında başarılı oldu. Dokunulmazlığı Emre aldı.
MasterChef'te finale kalan iki isim arasında ve gecenin en iyi tabağını çıkaran Emre, bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı. Emre'nin eleme potasına gönderdiği Pelin, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.
MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık oyunu için yarışmacılara oyunlardan kalan ürünler verildi. Bu ürünler; levrek, pastırma, irmik, limon, taze nane, baldo pirinç, yeni bahar, arapsaçı, mısır unu, kaşar peyniri, kuyruk yağı, kültür mantarı, bütün tavuk, krema ve soya sosu idi. Bu ürünler ile yapılacak bir yemek için verilen süre ise 40 dakika idi.
Mavi takımdan beş kişi, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için gecenin en iyi yemeğini yapmaya çalıştı. Süre bitiminde şefler, hazırlanan ürünlerin tadımını yaptı. Değerlendirme sonucunda Burcu ve Emre finale kaldı.