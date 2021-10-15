Dün akşam Masterchef eleme adayı kim oldu, 6. ve 7. eleme adayı kim? 14 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan Mavi takım oldu. Kaybeden Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Gecenin en iyi tabağını çıkaran Dilara, bireysel dokunulmazlık kazandı. Onun potaya gönderdiği Ateş, haftanın altıncı eleme adayı oldu. Sonrasında Kırmızı takım için konsey toplandı ve oylama yapıldı. Bu oylamada adı en çok yazılan beşer kez ile Milhan ve Safanur oldu. Kural gereği takım kaptanı Sergen, bu iki isim arasında Milhan'ı potaya gönderdi. Ve haftanın yedinci eleme adayı Milhan oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Şeflerin istediği yemeği yapmak için yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi. Tadım sonrasında şefler başarılı yarışmacıları açıkladı. Dilara, Sergen ve Safanur finale kalan isimler oldu. Gecenin üçüncüsü Safanur oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Dilara oldu.