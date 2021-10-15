Dün akşam Masterchef eleme adayı kim oldu, 6. ve 7. eleme adayı kim? 14 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Masterchef 2021 tüm hızıyla devam ederken eleme adayı binlerce izleyici tarafından merak edildi. Masterchef 91.bölümde sekizinci haftanın ilk 2 dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayları bir bir belirlendi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüyü en başarılı yapan takım dokunulmazlığa kavuşurken kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Peki Masterchef eleme adayı kim oldu, 6. ve 7. eleme adayı kim? 14 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan Mavi takım oldu. Kaybeden Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Gecenin en iyi tabağını çıkaran Dilara, bireysel dokunulmazlık kazandı. Onun potaya gönderdiği Ateş, haftanın altıncı eleme adayı oldu. Sonrasında Kırmızı takım için konsey toplandı ve oylama yapıldı. Bu oylamada adı en çok yazılan beşer kez ile Milhan ve Safanur oldu. Kural gereği takım kaptanı Sergen, bu iki isim arasında Milhan'ı potaya gönderdi. Ve haftanın yedinci eleme adayı Milhan oldu.
MasterChef Türkiye'de bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Şeflerin istediği yemeği yapmak için yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi. Tadım sonrasında şefler başarılı yarışmacıları açıkladı. Dilara, Sergen ve Safanur finale kalan isimler oldu. Gecenin üçüncüsü Safanur oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Dilara oldu.
1- Mert
2- Rabia
3- Eren
4- Pelin
5- Burcu
6- Ateş
7- Milhan
MasterChef Türkiye'de haftanın son bireysel dokunulmazlık oyununda şefler, ana ürün olarak Ayçiçek yağı verdi. Bu ürünle, kızartma tekniğinin ön planda olduğu yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Bu yemek için verilen süre 40 dakika idi. Süre sonunda şefler, tadım yaptığı yemeklerden başarılı olanları açıkladı. Finale kalan isimler Dilara, Sergen ve Safanur oldu.