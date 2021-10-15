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Giriş Tarihi: 15.10.2021 12:27 Son Güncelleme: 15.10.2021 12:28

Messi ve Ronaldo bu listeye giremedi! Pedri'nin 1 milyar euro'luk imzası sonrası...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Messi ve Ronaldo bu listeye giremedi! Pedri’nin 1 milyar euro’luk imzası sonrası...

Barcelona, genç yıldızı Pedri'nin sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. 18 yaşındaki İspanyol orta saha, kontratındaki 1 milyar euro'luk serbest kalma bedeliyle tarihi bir imza atmış oldu. Pedri böylece serbest kalma bedeli en yüksek futbolcular listesinde Benzema ile birlikte zirveye yerleşmiş oldu. İngiliz basını, serbest kalma bedeli en yüksek 12 futbolcuyu sıralarken, Messi ve Ronaldo bu listeye giremedi. İşte detaylar...

İspanyol devi Barcelona'da beklenen imza atıldı. Messi'yi PSG'ye kaptıran Barça, 18 yaşındaki genç yıldızı kadrosunda tutmayı başardı. İspanyol orta saha ile 2026 yılına kadar sözleşme yapan Katalanlar, transfer dedikodularına da son noktayı koydu. Pedri, Barcelona'ya attığı bu imzayla zirveye çıktı ve tarihe geçti. İşte Messi ve Ronaldo'nun yer almadığı o liste...

Barcelona'nın futbol dünyasına son armağanı olan Pedri, geçen sezon toplamda 73 maça çıkarak inanılmaz bir grafik yakaladı. Hem Barcelona hem de İspanya Milli Takımı'nda dikkat çeken genç orta saha, transferin de gözdesi durumuna geldi.

Ancak Barcelona elini çabuk tuttu ve Pedri'yle 5 yıllık anlaşma sağladı. Pedri, sözleşmesinde yer alan 1 milyar euro'luk serbest kalma bedeliyle futbol dünyasının zirveyi Benzema ile paylaştı.

İşte The Sun'ın derlediği habere göre serbest kalma bedeli en yüksek futbolcular...

PEDRI VE BENZEMA ZİRVEDE! 1 MİLYAR EURO...

Futbol dünyasında serbest kalma bedeli en yüksek futbolcular listesinin zirvesinde 2 isim var.

Barcelona ile yeni sözleşme uzatan Pedri, Real Madrid'in Fransız yıldızı Benzema ile ilk sırada yer alıyor. Son dönemin en formda ismi olan Benzema, 1 milyar euro serbest kalma bedeline sahip.

ANTOINE GRIEZMANN TAKİPTE!

2019 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Griezmann'ın serbest kalma bedeli 800 milyon euro.

İspanyol ekibiyle 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Fransız, sezon başında Atletico'ya kiralandı.

FEDERICO VALVERDE 750 MİLYON EURO

Real Madrid'in 23 yaşındaki Uruguaylı yıldızı Valverde'nin kontratındaki çıkış maddesi ise 750 milyon euro.

Real Madrid'in bir başka yıldızı olan Modric için belirlenen bedel de 750 milyon euro.

Modric and Valverde gibi 750 milyon euro serbest kalma bedeline sahip bir başka futbolcu da Milan forması giyen Brahim Diaz.

ISCO - REAL MADRİD - 700 MİLYON EURO

VINICIUS JR - REAL MADRİD - 700 MİLYON EURO

MARCO ASENSIO - REAL MADRİD - 700 MİLYON EURO

NICO GONZALEZ - BARCELONA - 510 MİLYON EURO

GARETH BALE - REAL MADRİD - 500 MİLYON EURO

GERARD PIQUE - BARCELONA - 500 MİLYON EURO

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Messi ve Ronaldo bu listeye giremedi! Pedri'nin 1 milyar euro'luk imzası sonrası...
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