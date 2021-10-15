Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? sorusu yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) doğum gecesi olarak kabul edilmesi yönüyle oldukça önemli bir gün olan kandile ilişkin merak konusu olan Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? sorularının yanıtları ve tüm detayları bu başlık altından öğrenebilirsiniz;

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?