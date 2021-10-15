Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet ile Mevlid Kandili bu yıl hangi tarihte? İşte detaylar
Giriş Tarihi: 16.10.2021 01:47 Son Güncelleme: 16.10.2021 01:47

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet ile Mevlid Kandili bu yıl hangi tarihte? İşte detaylar

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet ile Mevlid Kandili bu yıl hangi tarihte? İşte detaylar

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) doğum gecesi olarak kabul edilen ve islam aleminde anlamlı ve önemli bir gün olan Mevlid Kandili ile ilgili detaylar merak edilerek “Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?” sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Öğrenilmek istenen Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? sorusu yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) doğum gecesi olarak kabul edilmesi yönüyle oldukça önemli bir gün olan kandile ilişkin merak konusu olan Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? sorularının yanıtları ve tüm detayları bu başlık altından öğrenebilirsiniz;

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

  • Diyanet İşleri Başkanlığı bilgilerine göre 2022 yılında Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar günü eda edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Kandil geceleri için özel bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Peygamber Efendimiz mübarek gün ve gecelerin ibadetlerle değerlendirilmesini tavsiye buyurmuş, bu gecelerde vakit ve kaza namazlarının kılınmasını önermiştir. Ayrıca tövbe ve istiğfarda bulunmak, zikir çekmek, dua etmek önerilir. Bu gecelerde Kur'an-ı Kerim okumak, peygamberlerin hayatını okumak ve öğrenmek de mühimdir.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mevlid Kandili ne zaman, yarın mı? 2021 Mevlid Kandil tarihi ne zaman, hangi gün idrak edilecek ve ayın kaçında?
Van'da MİT tarafından kurtarılmıştı!  İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ilk ifadesi ortaya çıktı
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu karşılaştırması! O sözleri eleştirdi: "İşi çok zor..."
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Son dakika haberi: Galatasaray'ın büyük pişmanlığı! Hayal kırıklığı yarattı
Altın fiyatları bugün zirveyi gördü! 15 Ekim 2021 Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın yükselmeye devam edecek mi?
Son dakika: Başakşehir Beşiktaş’ı 3 golle mağlup etti! Emre Belözoğlu galibiyetle başladı
Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
Brezilya-Uruguay maçında Fernando Muslera tarihi farkı önledi! 4 gole rağmen...
Son Dakika Haberi! 15 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet ile Mevlid Kandili bu yıl hangi tarihte? İşte detaylar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA