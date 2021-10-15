Patrick Van Aanholt pişmanlığı!

Alioski ve Alex Moreno gibi isimleri kadrosuna katamayan sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki futbolcuyu getirdi. Ancak Van Aanholt’un defansif zaafları ve giderek düşen fizik gücü kafalarda soru işaretleri oluşturmaya başladı
Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray hem maliyetleri düşürmüş hem de takımı gençleştirmişti. Transferlerin yaş ortalaması 23.7 idi. Gençlik operasyonunda tek istisna ise Patrick Van Aanholt'a uygulandı. Sezon başında Saracchi iledevam etmeyen Galatasaray,boştaki Makedon Alioski'yipahalı bulmuş ve çok istediğiAlex Moreno için de RealBetis'i bir türlü ikna edememişti. Bu isimler olmayınca bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Van Aanholt ile 1.9 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalandı.
YERİNİ ÖMER'E KAPTIRABİLİR
Gelir gelmez oynamaya başlayan Van Aanholt, Avrupa ve ligdeki son 14 maça ilk 11'de çıktı. Ancak iyi oynadığıkarşılaşmalarda bile savunma zaaflarıdikkat çeken Aanholt'un fizik gücü deyoğun maç temposunda düşmeye başladı.İstanbulspor ile oynanan son hazırlık karşılaşmasında vasatı dahi aşamayan 31 yaşındaki Hollandalı solak, teknik heyetin kafasını karıştırdı. Milli arada iyi çalışan Ömer Bayram bu görüntüsüyle Konya-spor karşısında Van Aanholt'u yedek bırakabilir.