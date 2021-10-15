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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Patrick Van Aanholt pişmanlığı!

MEHMET ÖZCAN
Patrick Van Aanholt pişmanlığı!

Alioski ve Alex Moreno gibi isimleri kadrosuna katamayan sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki futbolcuyu getirdi. Ancak Van Aanholt’un defansif zaafları ve giderek düşen fizik gücü kafalarda soru işaretleri oluşturmaya başladı

Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray hem maliyetleri düşürmüş hem de takımı gençleştirmişti. Transferlerin yaş ortalaması 23.7 idi. Gençlik operasyonunda tek istisna ise Patrick Van Aanholt'a uygulandı. Sezon başında Saracchi ile devam etmeyen Galatasaray, boştaki Makedon Alioski'yi pahalı bulmuş ve çok istediği Alex Moreno için de Real Betis'i bir türlü ikna edememişti. Bu isimler olmayınca bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Van Aanholt ile 1.9 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalandı.

YERİNİ ÖMER'E KAPTIRABİLİR
Gelir gelmez oynamaya başlayan Van Aanholt, Avrupa ve ligdeki son 14 maça ilk 11'de çıktı. Ancak iyi oynadığı karşılaşmalarda bile savunma zaafları dikkat çeken Aanholt'un fizik gücü de yoğun maç temposunda düşmeye başladı. İstanbulspor ile oynanan son hazırlık karşılaşmasında vasatı dahi aşamayan 31 yaşındaki Hollandalı solak, teknik heyetin kafasını karıştırdı. Milli arada iyi çalışan Ömer Bayram bu görüntüsüyle Konya-spor karşısında Van Aanholt'u yedek bırakabilir.

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Patrick Van Aanholt pişmanlığı!
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