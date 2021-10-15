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Giriş Tarihi: 15.10.2021 08:12 Son Güncelleme: 15.10.2021 08:19

Son dakika: Galatasaray'ın büyük pişmanlığı! Hayal kırıklığı yarattı

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’ın büyük pişmanlığı! Hayal kırıklığı yarattı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da sezon başında transfer edilen isim performansı ile hayal kırıklığı yaşattı. Yıldız ismin İstanbulspor maçındaki kötü futbolu da teknik heyetin kafasını karıştırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray hem maliyetleri düşürmüş hem de takımı gençleştirmişti.

Transferlerin yaş ortalaması 23.7 idi. Gençlik operasyonunda tek istisna ise Patrick Van Aanholt'a uygulandı.

Sezon başında Saracchi ile devam etmeyen Galatasaray, boştaki Makedon Alioski'yi pahalı bulmuş ve çok istediği Alex Moreno için de Real Betis'i bir türlü ikna edememişti.

Bu isimler olmayınca bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Van Aanholt ile 1.9 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalandı.

YERİNİ ÖMER'E KAPTIRABİLİR
Gelir gelmez oynamaya başlayan Van Aanholt, Avrupa ve ligdeki son 14 maça ilk 11'de çıktı.

Ancak iyi oynadığı karşılaşmalarda bile savunma zaafları dikkat çeken Aanholt'un fizik gücü de yoğun maç temposunda düşmeye başladı.

İstanbulspor ile oynanan son hazırlık karşılaşmasında vasatı dahi aşamayan 31 yaşındaki Hollandalı solak, teknik heyetin kafasını karıştırdı.

Milli arada iyi çalışan Ömer Bayram bu görüntüsüyle Konyaspor karşısında Van Aanholt'u yedek bırakabilir.

BÜLENT BAYRAKTAR, FLORYA'YA DÖNÜYOR
Bu arada iletişim ve teknik heyetinde son dönemde ayrılıklar yaşayan Fatih Terim, ekibine önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Terim'le geçmişte hem Galatasaray hem de Milli Takım'da çalışmış Bülent Bayraktar ismi artık yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Florya'ya geri dönmesi beklenen Bayraktar, hem Terim'e danışmanlık yapacak hem de spor hekimi olarak sağlık kurulunda yer alacak.

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Son dakika: Galatasaray'ın büyük pişmanlığı! Hayal kırıklığı yarattı
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