VGM burs başvuru tarihleri geçtiğimiz haftalarda kurum tarafından gelen açıklama doğrultusunda belli oldu. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilecek. Burs başvurusunda bulunmak isteyen adaylar ise "VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2021-2022 VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru tarihleri ve sürece yönelik bilgiler.