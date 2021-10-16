Hocalar baskı altında anlayışlı olun!

Hakem seminerinde teknik direktörlerin saha ihlalleri konusu masaya yatırılırken ilginç bir öneri geldi
TFF Merkez Hakem Kurulu'nun düzenlediği ekim ayı değerlendirme seminerleri tamamlandı. MHK ve eğitimciler tarafından belirlenen konular, EğitimDanışmanı Uilenberg ve yardımcısı GiovanniStevanato tarafından hakemlere aktarıldı. Seminerde vurgulanan en önemli konulardan biri son zamanlarda çok tartışılan teknik direktörlerin saha kenarındaki tavırları ve hakemlerle girdiği diyaloglar oldu. Toplantıda 'teknik alanyönetimi' başlığıyla verilen bilgilendirmede teknik direktörlerin ülkede baskı altında olduklarıve duygusal tepki verebileceklerihatırlatılıp hakemlerin teknikalanı mümkün olduğunca anlayışlıbir şekilde yönetmeleri istendi.
HER SAKATLIĞA ALDANMA!
Ancak kabul edilebilecek sınırı aşan, provokatif hareketlerin ise sıfır tolerans ile cezalandırılması talep edildi. Ayrıca 4. hakemlerin öncelikli görevinin de maç içinde hakem ekibine yardımcı olmak olduğu hatırlatıldı. Türkiye'de sürekli tartışma konusu olan maçlara eklenen süreler için de zaman kayıplarınındikkatli bir şekilde hesaplanıp oynatılması gerektiği anlatıldı. Seminerde yerde kalan oyuncularla ilgili ise ciddi bir sakatlıkolmadığı taktirde oyunun kesinlikle devam ettirilmesi önerildi.