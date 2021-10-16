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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Hocalar baskı altında anlayışlı olun!

Hocalar baskı altında anlayışlı olun!

Hakem seminerinde teknik direktörlerin saha ihlalleri konusu masaya yatırılırken ilginç bir öneri geldi

TFF Merkez Hakem Kurulu'nun düzenlediği ekim ayı değerlendirme seminerleri tamamlandı. MHK ve eğitimciler tarafından belirlenen konular, Eğitim Danışmanı Uilenberg ve yardımcısı Giovanni Stevanato tarafından hakemlere aktarıldı. Seminerde vurgulanan en önemli konulardan biri son zamanlarda çok tartışılan teknik direktörlerin saha kenarındaki tavırları ve hakemlerle girdiği diyaloglar oldu. Toplantıda 'teknik alan yönetimi' başlığıyla verilen bilgilendirmede teknik direktörlerin ülkede baskı altında oldukları ve duygusal tepki verebilecekleri hatırlatılıp hakemlerin teknik alanı mümkün olduğunca anlayışlı bir şekilde yönetmeleri istendi.

HER SAKATLIĞA ALDANMA!
Ancak kabul edilebilecek sınırı aşan, provokatif hareketlerin ise sıfır tolerans ile cezalandırılması talep edildi. Ayrıca 4. hakemlerin öncelikli görevinin de maç içinde hakem ekibine yardımcı olmak olduğu hatırlatıldı. Türkiye'de sürekli tartışma konusu olan maçlara eklenen süreler için de zaman kayıplarının dikkatli bir şekilde hesaplanıp oynatılması gerektiği anlatıldı. Seminerde yerde kalan oyuncularla ilgili ise ciddi bir sakatlık olmadığı taktirde oyunun kesinlikle devam ettirilmesi önerildi.

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Hocalar baskı altında anlayışlı olun!
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