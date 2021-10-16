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Giriş Tarihi: 17.10.2021 00:46

Kardeşlerim 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?

Kardeşlerim 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?

ATV ekranlarında Cumartesi akşamları yayınlanan Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen son bölümde Cemile'nin Kadir'le yakınlaşmasını engellemek isteyen Melisa, ipleri gerecek bir plan yapar. Dizinin son yayınlanan bölümü ardından yeni bölüm fragman arayışı başlamıştı. İşte Kardeşlerim 25.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

Kardeşlerim 25.bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Cumartesi akşamları yayınlanan dizide abisinin başına gelen olayla ilgili öğrendiği gerçekler Asiye'yi büyük bir açmaza sokarken, Doruk'la olan ilişkisini de kopma noktasına getirir. İşte Kardeşlerim 25.bölüm fragmanı

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abisinin başına gelen olayla ilgili öğrendiği gerçekler Asiye'yi büyük bir açmaza sokarken, Doruk'la olan ilişkisini de kopma noktasına getirir.

Cemile'nin Kadir'le yakınlaşmasını engellemek isteyen Melisa, ipleri gerecek bir plan yapar.

Orhan'ın tedavisinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Ömer'in eline geçen fırsatı değerlendirebilmesi için hem kendisi hem de abisi Kadir'in gece gündüz demeden çalışması gerekir.

Doruk, kendisine yardım etmek isteyen Kaan'ın asıl amacını öğrendiğinde çılgına döner ve hiç ummadığı bir sürprizle karşı karşıya kalır.

Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı... "Bir daha o eve dönmeyi düşünmüyorum" | Video

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Kardeşlerim 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?
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