Kardeşlerim 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?

Kardeşlerim 25.bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Cumartesi akşamları yayınlanan dizide abisinin başına gelen olayla ilgili öğrendiği gerçekler Asiye'yi büyük bir açmaza sokarken, Doruk'la olan ilişkisini de kopma noktasına getirir. İşte Kardeşlerim 25.bölüm fragmanı…
Abisinin başına gelen olayla ilgili öğrendiği gerçekler Asiye'yi büyük bir açmaza sokarken, Doruk'la olan ilişkisini de kopma noktasına getirir.
Cemile'nin Kadir'le yakınlaşmasını engellemek isteyen Melisa, ipleri gerecek bir plan yapar.
Orhan'ın tedavisinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Ömer'in eline geçen fırsatı değerlendirebilmesi için hem kendisi hem de abisi Kadir'in gece gündüz demeden çalışması gerekir.
Doruk, kendisine yardım etmek isteyen Kaan'ın asıl amacını öğrendiğinde çılgına döner ve hiç ummadığı bir sürprizle karşı karşıya kalır.
Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı... "Bir daha o eve dönmeyi düşünmüyorum" | Video