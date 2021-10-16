Tv8 ile Kırmızı Oda 47.bölüm tamamı hemen izle ekranı! Kırmızı Oda son bölüm izle!

KIRMIZI ODA 47.SON BÖLÜM HEMEN İZLE

Kırmızı Oda 47. son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak Tv8 dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/kirmizi-oda/kirmizi-oda-izle-kirmizi-oda-47-bolum-15-ekim-2021-111606-video.htm

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derya'nın Doktor Hanım'a, "Kocasını elinden alıyorsun gibi bakmayın bana" dediği görülürken, Doktor Hanım ise "Bunu ben söylemiyorum Derya, sen söylüyorsun. Annene benzemekten çok korkuyorsun değil mi?" dedi.

Doktor Hanım'ın yanına gelen Keklik bir kızı olduğunu söylerken, "Ben beceremedim doktor. Büyütemedim, ihmal ettim." dedi.