Mevlid Kandili şükür namazı kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur? Şükür namazı nasıl kılınır?

Şükür namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Kandil gününde bol bol namaz kılınacak ve eller semaya yükselerek dua edilecek. Mübarek günde şükür namazı kılmak isteyenler ise namaz esnasında Allah'ın verdiği nimetlere şükür eder ve bu namazın ardından teşbih çekilir ve dua edilir. Peki Şükür namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili şükür namazı kaç rekat, hangi dua ve sureler okunur?
Şükür etmek amacıyla verilen nimetler karşısında mutlu olmayı ve huzura erdiğini Allahu telaya ibadet olarak göstermek istenildiğinde yapılan bir ibadettir. Şükür secdesi de şükür amaçlı yapılan ve kıbleye dönülerek secdeye kapanarak dua etmek suretiyle olmaktadır
Şükür namazı ise öncesinde abdest alınarak 2 veya daha fazla rekat namaz kılmak suretiyle yapılan bir ibadet olmaktadır. Şükür namazı belirli şartlara uymak koşuluyla istenilen her vakitte kılınabilen nafile bir ibadettir.
Şükür namazı kılmak isteyen kişi öncelikle abdest almalı ve niyetini kalben yaptıktan sonra dil ile de ifade etmelidir. Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya diyerek dil ile de niyet yapılmalıdır. Sonrasında şöyle kılmak gerekir. Namaza başlamak için " Allahu Ekber" demelidir. İlk olarak Subhaneke okunur sonrasında besmele çekilir ve fatiha suresi okunmaktadır. Fatihadan sonra zammı bir sure yani Kuranı kerimden en az üç ayet olacak şekilde bir sure okunur.
Sonra rukuya gidilerek Subahen Rabbiyel Azim 3 kere okunur. Rukudan kalkılarak Semiallahu Limen Hamideh vücut tam düz hale geldikten sonra Rabbena Lekel Hamd denilerek çok az bir müddet beklenilip Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.
Secdeye kapandıktan sonra "Subhane Rabbiyel Ala" 3 kez demelidir. Secdeden "Allahu Ekber" diyerek oturuş vaziyetinden doğrulmak suretiyle yine "Allahu Ekber" sözüyle secdeye varılıp tekrar "Suhbane Rabbiyel Ala" 3 kere tekrar edilerek birinci rekat tamamlanır ve ayağa kalkılarak ikinci rekata aynı şekilde subhaneke okumadan devam edilir. İkinci rekatta son oturuşta sonra ettahiyyatü, Allahümme salli, barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir.
Şükür namazı kerahat vakitleri dışında yani güneşin doğuş ve batış zamanlarına yakın zamanlarda kılınmaması uygun görülmüştür. Alimler kerahat vaktinde namaz kılmayı caiz saymamaktadır. Kerahat vakitleri dışında her zaman şükür namazı kılmak mümkündür.
Şükür namazı sünnete uygun olabilmek için 2 rekat olarak kılınmaktadır.