Mevlid Kandili şükür namazı kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur? Şükür namazı nasıl kılınır?

ŞÜKÜR NAMAZI NEDİR?

Şükür etmek amacıyla verilen nimetler karşısında mutlu olmayı ve huzura erdiğini Allahu telaya ibadet olarak göstermek istenildiğinde yapılan bir ibadettir. Şükür secdesi de şükür amaçlı yapılan ve kıbleye dönülerek secdeye kapanarak dua etmek suretiyle olmaktadır

Şükür namazı ise öncesinde abdest alınarak 2 veya daha fazla rekat namaz kılmak suretiyle yapılan bir ibadet olmaktadır. Şükür namazı belirli şartlara uymak koşuluyla istenilen her vakitte kılınabilen nafile bir ibadettir.

ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR?

Şükür namazı kılmak isteyen kişi öncelikle abdest almalı ve niyetini kalben yaptıktan sonra dil ile de ifade etmelidir. Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya diyerek dil ile de niyet yapılmalıdır. Sonrasında şöyle kılmak gerekir. Namaza başlamak için " Allahu Ekber" demelidir. İlk olarak Subhaneke okunur sonrasında besmele çekilir ve fatiha suresi okunmaktadır. Fatihadan sonra zammı bir sure yani Kuranı kerimden en az üç ayet olacak şekilde bir sure okunur.

Sonra rukuya gidilerek Subahen Rabbiyel Azim 3 kere okunur. Rukudan kalkılarak Semiallahu Limen Hamideh vücut tam düz hale geldikten sonra Rabbena Lekel Hamd denilerek çok az bir müddet beklenilip Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdeye kapandıktan sonra "Subhane Rabbiyel Ala" 3 kez demelidir. Secdeden "Allahu Ekber" diyerek oturuş vaziyetinden doğrulmak suretiyle yine "Allahu Ekber" sözüyle secdeye varılıp tekrar "Suhbane Rabbiyel Ala" 3 kere tekrar edilerek birinci rekat tamamlanır ve ayağa kalkılarak ikinci rekata aynı şekilde subhaneke okumadan devam edilir. İkinci rekatta son oturuşta sonra ettahiyyatü, Allahümme salli, barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir.