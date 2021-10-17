Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 16 Ekim Cumartesi reyting sonuçları son dakika: Dünün reyting birincisi kim oldu? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 17.10.2021 08:39

16 Ekim Cumartesi reyting sonuçları son dakika: Dünün reyting birincisi kim oldu? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

16 Ekim Cumartesi reyting sonuçları son dakika: Dünün reyting birincisi kim oldu? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

Dün akşam ekrana gelen Kardeşlerim, O Ses Türkiye, Gönül Dağı gibi yapımları izleyenler, bu dizi ve programlar arasında kimin birincilik koltuğuna oturduğunu merak ediyor. 16 Ekim Cumartesi reyting sonuçları son dakika olarak takip edilirken, televizyon izleyicileri Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu diye merak ediyor. Total, AB ve 20+ABC1 sıralamasına göre dünün reyting sıralaması birincisi ve ilk 10 listesi haberimizde.

Hafta sonunu evinde televizyon karşısında geçirenler, izledikleri yapımların reytinglerde nasıl bir sıralama aldığını merak ediyor. Dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu sorusuyla incelenen bu konu, 16 Ekim Cumartesi reyting sonuçları ile belli oldu. Son dakika olarak duyurulan sonuçlar, dizi, film ve programların kıyasıya rekabetinin sonucunu açıkladı. İşte 16 Ekim dünün reyting sonuçları!

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

9 Ekim 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Gönül Dağı (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise O Ses Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim üçüncü sırada ise Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.

13 EKİM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 16 Ekim 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli olduğunda haberimizde yerini alacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 300 milyona satılan Newcastle United’dan ters köşe! Herkes dünya yıldızlarını beklerken şaşırtan transfer bütçesi...
Mevlit (Mevlid) Kandili’nde oruç tutulur mu ve kandil günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? Mübarek Mevlid Kandili orucu var mı ve tutulur mu?
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Mevlid Kandili mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun ve Resimli Kandil mesajları ile Mevlid Kandili mesajı ve sözleri seçenekleri
Mevlid Kandili ne zaman, bugün(17 Ekim) kandil mi? Diyanet 2021 Mevlid (Mevlit) Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor?
Son dakika haberi! Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den İstanbul dahil 44 kent için sağanak uyarısı
Mübarek Mevlid Kandili ibadetleri neler? Mevlid Kandili ibadetleri, okunacak duaları ve çekilecek tesbihleri nelerdir?
Selçuk Bayraktar'dan T3 Vakfı'nı hedef alan İsmail Saymaz'a tepki: İftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur
Maxi Lopez'i aldatan Wanda Nara, Mauro Icardi ile aynı kaderi yaşadı! Sosyal medyadan ağır sözler...
Güzel sunucu Ebru Akel gönlünü programına davet ettiği doktora kaptırdı! Ebru Akel ile sevgilisi ilk kez el ele yakalandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
16 Ekim Cumartesi reyting sonuçları son dakika: Dünün reyting birincisi kim oldu? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA