16 Ekim Cumartesi reyting sonuçları son dakika: Dünün reyting birincisi kim oldu? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

Hafta sonunu evinde televizyon karşısında geçirenler, izledikleri yapımların reytinglerde nasıl bir sıralama aldığını merak ediyor. Dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu sorusuyla incelenen bu konu, 16 Ekim Cumartesi reyting sonuçları ile belli oldu. Son dakika olarak duyurulan sonuçlar, dizi, film ve programların kıyasıya rekabetinin sonucunu açıkladı. İşte 16 Ekim dünün reyting sonuçları!

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

9 Ekim 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Gönül Dağı (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise O Ses Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim üçüncü sırada ise Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.