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Giriş Tarihi: 17.10.2021 19:27 Son Güncelleme: 17.10.2021 19:27

Mevlid Kandili duası nasıl edilir? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ile sureler ve yapılacak ibadetler nelerdir?

Mevlid Kandili duası nasıl edilir? Mevlid Kandili’nde okunacak dualar ile sureler ve yapılacak ibadetler nelerdir?

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğum günü olan Mevlid Kandili, 17 Ekim günü idrak edilecek. Müminlerin bol bol ibadet edip, namaz kılacağı mübarek günde okunacak dualar, yapılacak ibadetler, çekilecek zikirler merak ediliyor. İslam âlemi için mühim bir yere sahip olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eden bu gece yine en verimli şekilde değerlendirilecek. Peki Mevlid Kandili duası nedir? Mevlid Kandili gecesi okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir? İşte kandil gecesi yapılacak ibadetler…

Mevlid Kandili duası ile yapılacak ibadetler islam alemi tarafından araştırılıyor. Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen ve Peygamber Efendimizin doğumunu ifade eden Mevlid Kandili gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Müslümanlar, bu özel günde dualar okuyacak, namazlar kılacak ve teşbihlerde çekecek. Peki Mevlid Kandili duası nedir? Mevlid Kandili gecesi okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir? İşte kandil gecesi yapılacak ibadetler…

MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUALAR

Elhamdülillahi Rabbil Alemin…

Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!

Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!

Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!

Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!

Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!

İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER NELERDİR?

Mevlid Kandili tesbihleri

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Mevlid Kandili zikirleri

"Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah"

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Mevlid Kandili duası nasıl edilir? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ile sureler ve yapılacak ibadetler nelerdir?
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