Mevlit (Mevlid) Kandili’nde oruç tutulur mu ve kandil günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? Mübarek Mevlid Kandili orucu var mı ve tutulur mu?

MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ GÜN ORUCA BAŞLANIR?

Hz. Muhammed (s.a.v) Kandil gecelerinin gündüzünde oruç tuttuğu için Mevlid Kandili'nde oruç tutmak da sünnet kabul edilir. Bu kapsamda 18 Ekim Pazartesi günü oruç tutulabilir. Ancak isteyenler 17-18 Ekim'de de oruç ibadetini gerçekleştirebilir.

KANDİLDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Mübarek gün ve gecelerde oruç tutmak ve ibadet etmek, kişinin içindeki Allah aşkını güçlendirir, maneviyatını kuvvetlendirir. Ayrıca Hz. Muhammed'in doğumu vesilesiyle kutlanan bu mübarek günde O'nun şefaatini kazanmaya vesile olur. Bu özel tarihlerde Yüce Allah'ın kudreti karşısında secde etmek, kişiye her zamankinden daha büyük bir fayda sağlar. Kişinin gönlünden geçirdiği ne dileği varsa hayırlı yoldan ve kolaylıkla gerçekleşmesine vesile olur.