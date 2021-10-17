Mustafa Cengiz’in oğlu Sarper Cengiz: Aile olarak vicdanımız kanıyor, canımız yanıyor

SARPER CENGİZ: AİLE OLARAK CANIMIZ YANIYOR

Toplantıda söz alan Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz'in oğlu ve sarı-kırmızılı kulübün üyesi Sarper Cengiz ise Sedat Doğan'ın yaptığı konuşmada vicdandan bahsettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aile olarak vicdanımız kanıyor, canımız yanıyor. Hastalık olabilir, hepimizin başına gelebilir. Biz bunu en iyi şekilde atlatırız diye düşünüyoruz. Atlatamazsak da takdiri ilahidir. Sedat Bey, dünyada 8 bin çeşit hastalık var. Onlardan öyle birini seçip anlattınız ki bu silsileyi biz böyle anlatmamıştık. Çok teşekkür ederim, demek ki babamın sağlığıyla hep ilgilenmişsiniz ve dua etmişsiniz. Çok iyi anlattınız, sayenizde doktorlar tekrar bir araya geldi, çok iyi konsültasyon oldu. Babam iki gündür hastanede. Babamın bu genel kurulu izlememesi için büyük bir mücadele vermek zorunda kaldım. Çünkü tansiyonunun bir nebze bile artması maalesef sıkıntıya neden oluyor. Çok hassas bir çizgide gidiyor. İnşallah bu süreci de atlatacağız. Arayan, soran, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Cengiz ailesi olarak da Sayın Sedat Doğan'dan da bir özür beklediğimizi takdirlerinize iletiyorum."

Sarper Cengiz'den sonra kürsüye gelen Sedat Doğan, Mustafa Cengiz'in hastalığı konusunda konuşmadığını, eleştirilerinin amacının Cengiz ve ailesini üzmek olmadığını dile getirerek, "Babanız uzun yıllar dostluk yaptığım ve başkanlığı için çalıştığım bir insan. Dostum olduğu için yapılan hataları onaylamak zorunda değilim. Üzüldüyseniz, özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından genel kurula yemek arası verilirken, aranın ardından kapalı usulle ibra oylaması yapılacak.