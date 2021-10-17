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Giriş Tarihi: 17.10.2021 21:33 Son Güncelleme: 17.10.2021 21:54

Trabzonspor Fenerbahçe’yi devirdi! Bakasetas, Siopis, Edgar IE ve Abdülkadir galibiyeti kolbastıyla kutladı

Trabzonspor Fenerbahçe’yi devirdi! Bakasetas, Siopis, Edgar IE ve Abdülkadir galibiyeti kolbastıyla kutladı

Süper Lig'de derbi haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Zorlu maçta Trabzonspor, ilk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmada son dakikalarda bulduğu gollerle lider Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve liderlik koltuğuna geçti. Maç sonunda Trabzonsporlu oyuncular sahanın ortasında kolbastı oynadı. İşte o görüntüler...

Süper Lig'de derbi haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın 3. dakikasında Rossi ile 1-0 öne geçen Fenerbahçe'de 23. dakikada Kim Min-Jae ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kim'in faul pozisyonunda frikik kazanan Trabzonspor, Bakasetas'ın yerden vurduğu sert şut sonrası Altay topu kontrol edemedi ve top çizgiyi geçerek skor 1-1'geldi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GELEN GOLLERLE TRABZON GALİBİYETE UZANDI

İkinci yarıda baskısını artıran Trabzonspor, Szalai'nin ceza sahasında Cornelius'u düşürmesinden sonra VAR'dan gelen uyarıyla hakem pozisyonu inceledi ve penaltı kararı çıktı. Bakasetas, penaltı vuruşunu gole çevirdi ve Trabzonspor 2-1 öne geçti. Kontra atakta bir pozisyon daha bulan Trabzonspor, Yusuf Sarı ile 3-1 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi.

Trabzonspor’da futbolcular maç sonunda kolbastı oynadı

TRABZONSPORLU OYUNCULAR MAÇ SONUNDA KOLBASTI OYNADI

21 puanla namağlup olarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor galibiyetin keyfini saha ortasında yaşadı. Trabzonspor'da Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Siopis ve Gervinho gibi yıldızlar maç sonunda kolbastı oynadı.

Uğurcan Çakır: Bu maçı gerçekten çok kazanmak istiyorduk. İyi hazırlanmıştık. Fenerbahçe, erken bir golle öne geçti ama sonrasında dengeledik. Oyunun tüm hakimi bizdik. Taraftarlarımız bugün muhteşemdi. Onlara da armağan olsun bu galibiyet. Takım olarak çok mutluyuz. İnşallah lider kaldıkça burada 'kolbastı' oynamaya devam ederiz.

Son dakika: Derbide kazanan Trabzonspor! Kırmızı kart, VAR'dan gelen penaltı…

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Trabzonspor Fenerbahçe’yi devirdi! Bakasetas, Siopis, Edgar IE ve Abdülkadir galibiyeti kolbastıyla kutladı
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