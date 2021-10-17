Trabzonspor Fenerbahçe’yi devirdi! Bakasetas, Siopis, Edgar IE ve Abdülkadir galibiyeti kolbastıyla kutladı

Uğurcan Çakır: Bu maçı gerçekten çok kazanmak istiyorduk. İyi hazırlanmıştık. Fenerbahçe, erken bir golle öne geçti ama sonrasında dengeledik. Oyunun tüm hakimi bizdik. Taraftarlarımız bugün muhteşemdi. Onlara da armağan olsun bu galibiyet. Takım olarak çok mutluyuz. İnşallah lider kaldıkça burada 'kolbastı' oynamaya devam ederiz.

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