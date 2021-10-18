Babama izlettirmedim!

ESKİ başkan Mustafa Cengiz hastanede olduğu için dün de genel kurula katılamadı. Cengiz dönemini Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal ve Okan Böke temsil ederken, Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz söz aldı. Cumartesi günkü açıklamalarla ilgil konuşan Sarper Cengiz, "Babam iki gündür hastanede. Genel kurulu izlememesi için büyük mücadele vermek zorunda kaldım. Tansiyonunun bir nebze bile artması tıbbi açıdan sıkıntı yaratıyor. Arayıp soran herkese teşekkür ederim. Cengiz ailesi olarak Sedat Doğan'dan özür bekliyoruz" dedi.
Diagne'ninkeyfi kaçtı! Milli aradaki hazırlık maçlarında Tuzlaspor ve İstanbulspor'a gol atan Mbaye Diagne, Konyaspor karşısında ilk 11'de olmayı bekliyordu. Teknik direktör Fatih Terim, Halil-Mohamed ikilisini tercihederken, Senegalli golcü 87'de oyuna dahil oldu. Morali bozulan Diagne'ye taraftarlar tezahüratlarla destek verdi. Savunmada ise Luyindama yerineAlpaslan ilk 11'deydi.