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Giriş Tarihi: 18.10.2021 07:16 Son Güncelleme: 18.10.2021 07:16

DGS ek tercihleri nasıl ve nereden yapılır? DGS ek tercih kılavuzu ile boş kontenjanlar belli oldu mu?

DGS ek tercihleri nasıl ve nereden yapılır? DGS ek tercih kılavuzu ile boş kontenjanlar belli oldu mu?

DGS sonucu ile ek tercih yapmaya hazırlanan binlerce genç, DGS ek tercih kılavuzu ile boş kontenjanlar belli oldu mu, taban ve tavan puanları belli mi diye araştırıyor. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adayların merak ettiklerine ilişkin detayları içeren ek tercih kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Peki DGS ek tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilenlerin yanıtı ve boş kontenjanlar listesi!

2021 DGS ek tercih kılavuzu, taban ve tavan puanları ile boş kontenjanlar duyuruldu. 15 Ekim'de başlayan tercih süreci önümüzdeki günlerde son bulacak. Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar, DGS ek tercih kılavuzu ile boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zamana kadar başvuru yapılır gibi soruların yanıtını arıyor. İşte DGS ek tercihleri nasıl ve nereden yapılır sorusunun yanıtı ile başvuru ekranı!

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

DGS ek tercih tarihlerini açıklayan ÖSYM; "2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır." Şeklinde açıklamada bulundu.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır.

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2021 DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

DGS ek tercih boş kontenjanları duyuruldu. Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacak.

DGS EK TERCİH TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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DGS ek tercihleri nasıl ve nereden yapılır? DGS ek tercih kılavuzu ile boş kontenjanlar belli oldu mu?
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