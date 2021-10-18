2021 DGS ek tercih kılavuzu, taban ve tavan puanları ile boş kontenjanlar duyuruldu. 15 Ekim'de başlayan tercih süreci önümüzdeki günlerde son bulacak. Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar, DGS ek tercih kılavuzu ile boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zamana kadar başvuru yapılır gibi soruların yanıtını arıyor. İşte DGS ek tercihleri nasıl ve nereden yapılır sorusunun yanıtı ile başvuru ekranı!

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

DGS ek tercih tarihlerini açıklayan ÖSYM; "2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır." Şeklinde açıklamada bulundu.