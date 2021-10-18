Facebook "Metaverse" hedefi için 10 bin personel alımı yapacak! Metaverse nedir, ne demek ve ne anlama geliyor?

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa Birliği'nde (AB) 10 bin kişiyi istihdam edeceğini açıkladı.

Facebook'un internet sitesinde yapılan açıklamada, kolektif sanal paylaşım alanı olarak adlandırılan ve yeni nesil internetin bir parçası olan "Metaverse" bünyesinde AB ülkelerinde 10 bin kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Birlikte yeni işe alınacak yüksek vasıflı çalışanların, geleceğin internetinin genişlemesini sağlayacak "Metaverse"nin oluşumuna katkı yapacağının belirtildiği açıklamada, söz konusu yatırımın, "Avrupa teknoloji sektörünün gücüne ve Avrupa teknoloji yeteneğinin potansiyeline" yönelik bir güven olduğu vurgulandı.