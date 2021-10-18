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Giriş Tarihi: 18.10.2021 15:11

Facebook "Metaverse" hedefi için 10 bin personel alımı yapacak! Metaverse nedir, ne demek ve ne anlama geliyor?

Facebook Metaverse hedefi için 10 bin personel alımı yapacak! Metaverse nedir, ne demek ve ne anlama geliyor?

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya erişen Facebook, 10 bin işçi alımı açıklamasının ardından “Metaverse nedir, ne anlama geliyor?” soruları yanıt aramaya başladı. Şirket, sağlanacak olan yeni istihdamın kalifiye mühendislerden oluşacağını ifede etti. Sanal gerçeklik anlamında yeni adımlara imza atan sosyal medya devi aynı zamanda araştırma konusu haline geldi. Metaverse adıyla bilinen bu evren her şeyin internet üzerinden yapılabileceği sanal bir dünya anlamını taşıyor. Peki, Facebook işçi alımı ile gündeme gelen “Metaverse nedir, ne demek, anlamı ne? İşte tüm detaylar...

Fiziksel gerçeklikle arttırılmış sanal gerçekliği ortaya çıkaran ve "siber dünya" anlamına gelen "Metaverse" kelimesi sosyal medya devi Facebook'un sanal evren hayali için atılan personel istihdamı adımı ile gündeme geldi. Kalifiye mühendislerin alınacağı bilinirken Zuckerberg gelecek gördüğü sanal gerçeklik evreninin büyük öncü ve savunucusu olarak biliniyor. Peki, Metaverse nedir, ne demek, anlamı ne? İşte Metaverse hakkında tüm detaylar...

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa Birliği'nde (AB) 10 bin kişiyi istihdam edeceğini açıkladı.

Facebook'un internet sitesinde yapılan açıklamada, kolektif sanal paylaşım alanı olarak adlandırılan ve yeni nesil internetin bir parçası olan "Metaverse" bünyesinde AB ülkelerinde 10 bin kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Birlikte yeni işe alınacak yüksek vasıflı çalışanların, geleceğin internetinin genişlemesini sağlayacak "Metaverse"nin oluşumuna katkı yapacağının belirtildiği açıklamada, söz konusu yatırımın, "Avrupa teknoloji sektörünün gücüne ve Avrupa teknoloji yeteneğinin potansiyeline" yönelik bir güven olduğu vurgulandı.

Facebook'un AB'de 10 bin kişilik istihdam açıklamasının, haziranda AB Komisyonunun, ABD'li şirket hakkında rekabet ihlalleri şüphesiyle soruşturma başlatacağını duyurması ve Brüksel'in sosyal medya şirketlerine karşı daha sıkı düzenlemeler üzerinde çalışıyor olmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Facebook, "Metaverse" ile aynı fiziksel alanda olmayan diğer insanların oluşturabileceği ve keşfedebileceği bir dizi sanal alan sunmayı hedefliyor.

Facebook yöneticileri, "Metaverse"i insanların oyun oynarken ya da araştırma yaparken birlikteymiş gibi hissedebilecekleri bir ortam olarak ifade ediyor.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg de uygulamayı, "Cep telefonlarımızdan ya da ekranımızdan bakabileceğimiz değil, parçası olabileceğimiz, içine girebileceğimiz bir internet" olarak tanımlıyor.

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Facebook "Metaverse" hedefi için 10 bin personel alımı yapacak! Metaverse nedir, ne demek ve ne anlama geliyor?
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