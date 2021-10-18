Hatayspor zirveye yürümek istiyor! Hatayspor - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Bu maç öncesi Hatayspor'un 16 ve Gaziantep FK'nın ise 11 puanı bulunuyor. Hatayspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
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İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Adekugbe, Traore, Ruben, Lobjanidze, Emre Çolak, Ayoub, Diouf.
Gaziantep FK: Günay, Tosca, Caulker, Kitsiou, Merkel, Halil İbrahim, Doğan, Maxim, Joao Figueiredo, Dicko, Muhammet Demir.