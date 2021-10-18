Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri POMEM mülakat sonuçları için kritik sürece girildi! 27.Dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 18.10.2021 21:36 Son Güncelleme: 18.10.2021 21:36

POMEM mülakat sonuçları için kritik sürece girildi! 27.Dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?

POMEM mülakat sonuçları için kritik sürece girildi! 27.Dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?

POMEM mülakat sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Ön başvuru, fiziki mülakat ve sınavların ardından değerlendirme aşamasının tamamlanması ile birlikte 2021 POMEM sonuçları duyurulacak. Adaylar, 27.Dönem POMEM mülakat sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

8-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında alınan polis alımı başvurularının ardından mülakat ve sınav aşamalarını tamamlayan adaylar POMEM mülakat sonuçları için araştırma yapıyor. Gözlerini gelecek son dakika açıklamasına çevirenler "POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. 2021 POMEM mülakat sonuçları için ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM ALIMINDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Koreli stoperi Kim Min Jae'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı...
MasterChef kim elendi? TV8 ile 17 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, herkes şaşkına döndü!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbiden sonra Vitor Pereira'ya şok sözler! 'Kırmızı kart ve penaltı...'
İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları: İŞKUR en az 4 bin TL maaş ile ilkokul mezunu personel alımı yapıyor!
KYK burs başvurusu ne zaman ve hangi gün başlayacak? GSB 2021-2022 KYK kredi burs başvuruları ne zaman başlar?
CHP'li İmamoğlu İETT garajını da satışa çıkardı
Okullar kapanacak mı, Ekim'in son haftasında yüz yüze eğitime mi geçilecek? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
Son dakika haberler: Sena Altan'ın son görüntüleri! 25 yaşındaki İlkay Ayeş tarafından öldürülmüştü...
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da annelere değil HDP'ye giden İmamoğlu'na tepki
Son dakika haberleri: Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
POMEM mülakat sonuçları için kritik sürece girildi! 27.Dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA