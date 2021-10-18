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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Tek attı 3 aldı

MEHMET ÖZCAN
Tek attı 3 aldı

Halil-Mohamed iş birliğinde Mısırlı golcü 4. dakikada ağları bulup Galatasaray’ı öne geçirdi. Kalan dakikalarda zor anlar yaşasa da skoru koruyan Aslan, yeşil-beyazlıların namağlup unvanını bitirdi

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlılarla puanları eşitledi
Nef Stadyumu ismini alan Aslantepe'ye namağlup gelen Konyaspor'un bu unvanı Galatasaray karşısında son buldu. Mohamed'in golüyle galibiyet serisini 3 haftaya çıkaran sarı-kırmızılı takım zirveye yaklaştı ve derbi öncesi Beşiktaş'la puanlarını eşitledi. İleri uçtaki Mohamed'i geriden serbest roldeki Halil'le destekleyen Fatih Terim'in planı ilk yarıda tuttu ve takımı bolca pozisyon buldu. Halil'in savunma arkasına kaçırdığı Mohamed, Skubic- Sehic anlaşmazlığında önünde kalan topu maçın hemen başında gol yaptı. İlerleyen bölümde Mohamed'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Halil'in aşırtmasını Sehic zıplayarak önledi. Sarı kartlı Taylan yerine Assunçao ile 2. yarıya başlayan Aslan'ın direnci düşünce Konyaspor yüklenmeye başladı. Yedlin'i karşısında bulan Bytyqi o kanadı maden gibi işledi. Bu bölümde Muslera net pozisyonda Serdar Gürler'in şutunu başarıyla çıkardı ve galibiyette önemli rol oynadı.

12 MAÇLIK HASRET BİTTİ!
RIZE'DE duble yapan Mostafa Mohamed, dün ilk 11'de şans bulurken, fırsatı tepmedi ve fileleri yine havalandırdı. Mısırlı oyuncu Galatasaray formasıyla iç sahada süren 12 maçlık gol hasretine de nokta koydu. Stat hoparlöründen Mısırlı forvet için Arapça ezgiler taşıyan şarkı çalındı.

TAKİPÇİLİĞİ GOLÜ GETİRDİ
Konyaspor kalecisi Sehic ile Skubic'in çarpışmaları sonrasında boş kale önünde toplu buluşan Mostafa Mohamed, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Konya cephesi faul itirazı yapsa da VAR'da incelenen pozisyonda gol kararı çıktı.

GOLÜ OĞLUNA ARMAĞAN ETTİ
SARI-KIRMIZILILARI öne geçiren golü kaydeden Mostafa Mohamed, bileğindeki sargıyı öperek golü kutladı. Bileğindeki sargıya oğlu 'Oday'ın adını yazan Mısırlı oyuncu, sevincini doyasıya yaşadı.

KONYA FATİHİ
SARI-KIRMIZILILAR, Konyaspor'un Süper Lig'deki 12 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Yeşil-beyazlıların ligde en son mağlup olduğu takım yine geçen sezon 28 Nisan'da oynanan maçta Galatasaray'dı.

ASSUNÇAO SINIFTA KALDI
TAYLAN Antalyalı yerine ikinci yarıda oyuna giren Assunçao performansı ile sınıfta kaldı. Brezilyalı oyuncu kullandığı 21 pasın %66.7'sini doğru kullanırken 8 ikili mücadeleden beşini kaybetti.

F.BAHÇE'Yİ YAKALADI!
G.SARAY, Süper Lig'de Konyaspor'u ağırladığı 21 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar 17 galibiyet ve 4 beraberlik ile sahadan ayrıldı. Aslan 21 maça ulaşarak F.Bahçe'nin de rekoruna ortak oldu. Düne kadar Süper Lig tarihinde iç sahada mağlubiyet almadan Denizlispor'a karşı 21 maça çıkan F.Bahçe ile birlikte G.Saray da adını sıralamaya yazdırdı.

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