Beşiktaş Sporting Lizbon maçı CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Lizbon maçı canlı yayın kanalı izle | EXXEN CANLI YAYIN İZLE

Beşiktaş, Devler Ligi C grubu 3. maçında Sporting Lizbon ile yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Sergen Yalçın yönetiminde grubundaki 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan kara kartal, evinde 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise "Beşiktaş Sporting Lizbon maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Şampiyonlar Ligi Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı canlı yayın izleme linki ve maça ilişkin tüm bilgiler şöyle;
Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi maç saatinden itibaren izleyebilirsiniz (Exxen üyeliği gerekmektedir)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında bugün Beşiktaş'a konuk olacak Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim, galibiyet istediklerini söyledi.
Karşılaşma öncesi Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Amorim, "Kazanma isteğimiz var. Savunmada Ajax maçından daha iyi oynamamız gerekiyor. Ofansif olarak ise Borussia Dortmund maçından daha iyi olmalıyız. Tecrübesizlikten dolayı yaptığımız hataları yarın yapmamaya çalışıp iyi bir mücadele vereceğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 3 mağlubiyet alarak gruptan çıkan takım olmadı. UEFA Avrupa Ligi de önemli ama biz Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. O yüzden yarınki maç çok önemli." ifadelerini kullandı.