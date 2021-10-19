Beşiktaş Sporting Lizbon maçı CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Lizbon maçı canlı yayın kanalı izle | EXXEN CANLI YAYIN İZLE





Karşılaşma öncesi Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Amorim, "Kazanma isteğimiz var. Savunmada Ajax maçından daha iyi oynamamız gerekiyor. Ofansif olarak ise Borussia Dortmund maçından daha iyi olmalıyız. Tecrübesizlikten dolayı yaptığımız hataları yarın yapmamaya çalışıp iyi bir mücadele vereceğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 3 mağlubiyet alarak gruptan çıkan takım olmadı. UEFA Avrupa Ligi de önemli ama biz Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. O yüzden yarınki maç çok önemli." ifadelerini kullandı.