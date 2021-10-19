Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Sporting Lizbon maçı CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Lizbon maçı canlı yayın kanalı izle | EXXEN CANLI YAYIN İZLE
Giriş Tarihi: 19.10.2021 20:13 Son Güncelleme: 19.10.2021 20:13

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Lizbon maçı canlı yayın kanalı izle | EXXEN CANLI YAYIN İZLE

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Lizbon maçı canlı yayın kanalı izle | EXXEN CANLI YAYIN İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 3. maçları kapsamında Beşiktaş ile Sporting Lizbon karşı karşıya geliyor. Grupta henüz puanı olmayan Sergen Yalçın’lı Beşiktaş, evinde Portekiz ekibini devirerek ilk 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan Beşiktaş Lizbon maçı canlı yayın kanalı izlemek isteyen futbolseverler, “Beşiktaş Sporting Lizbon maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte maçın tüm detayları.

Beşiktaş, Devler Ligi C grubu 3. maçında Sporting Lizbon ile yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Sergen Yalçın yönetiminde grubundaki 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan kara kartal, evinde 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise "Beşiktaş Sporting Lizbon maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ SPORTİNG LİZBON MAÇI CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı canlı yayın izleme linki ve maça ilişkin tüm bilgiler şöyle;

  • Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 Salı günü saat 19:45'te başlayacak. Mücadele Exxen platformu ekranlarından naklen yayınlanacak.



Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi maç saatinden itibaren izleyebilirsiniz (Exxen üyeliği gerekmektedir)

https://www.exxen.com/tr/detail/serie/sampiyonlar-ligi-gruplari/40034



BEŞİKTAŞ-SPORTİNG LİZBON MAÇINA DOĞRU

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında bugün Beşiktaş'a konuk olacak Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim, galibiyet istediklerini söyledi.



Karşılaşma öncesi Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Amorim, "Kazanma isteğimiz var. Savunmada Ajax maçından daha iyi oynamamız gerekiyor. Ofansif olarak ise Borussia Dortmund maçından daha iyi olmalıyız. Tecrübesizlikten dolayı yaptığımız hataları yarın yapmamaya çalışıp iyi bir mücadele vereceğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 3 mağlubiyet alarak gruptan çıkan takım olmadı. UEFA Avrupa Ligi de önemli ama biz Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. O yüzden yarınki maç çok önemli." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Sporting Lizbon maçı CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Lizbon maçı canlı yayın kanalı izle | EXXEN CANLI YAYIN İZLE
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