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Giriş Tarihi: 19.10.2021 14:55 Son Güncelleme: 19.10.2021 14:55

Bu ayın Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, PPK faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Bu ayın Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, PPK faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile Ekim ayı faiz kararı binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Yurt içi piyasalara yön verecek ve direkt olarak etkileyecek olan kritik kararla ilgili beklenti anketleri sonuçlanmaya başladı. Öte yandan “TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, faiz kararı ne olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Ekonomistlere göre politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği bildirildi. Peki, Ekim ayı TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı için gözler PPK toplantısında. Geçtiğimiz Eylül ayında politika faizinde 100 baz puanlık düşüş alan kurulun bu ayki kararı merak ediliyor. Bilindiği üzere son olarak kuruldaki isimlerde de değişiklik yapılmıştı. "TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, faiz kararı ne olacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Ekim ayı TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün? İşt detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün?

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI HANGİ GÜN YAPILACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 21 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Perşembe günü yapılacak olan toplantının ardından faiz kararı da duyurulacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.

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Bu ayın Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, PPK faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?
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