Bu ayın Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, PPK faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı için gözler PPK toplantısında. Geçtiğimiz Eylül ayında politika faizinde 100 baz puanlık düşüş alan kurulun bu ayki kararı merak ediliyor. Bilindiği üzere son olarak kuruldaki isimlerde de değişiklik yapılmıştı. "TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, faiz kararı ne olacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Ekim ayı TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün? İşt detaylar...