HAYDİ BEŞİKTAŞ! Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Lizbon maçı saat kaçta, şifresiz mi?





Beşiktaş'ın önemli oyuncuları olduğunu aktaran Amorim, şunları kaydetti:

"Braga'da oynadığım dönemde burada maça çıkmıştım. Stat değişmiş. O dönem Beşiktaş'ta Manuel Fernandes vardı. Şimdi Rosier, Batshuayi, Pjanic, Vida gibi oyuncular var. Rosier, Portekiz'de bulamadığını burada buldu. Yarın Pjanic'e top, Batshuayi'ye de alan bırakırsak zorlanırız. Ghezzal da öyle. Yarın Beşiktaş'ı tutmaya çalışacağız. Atmosfer burada çok iyi. Oyuncular da bunu biliyor. Galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklar."

Beşiktaş'ın maçı domine etmek isteyeceğini dile getiren Amorim, "Yarın topla oynayan taraf olmak isterim. İlk iki maçta rakiplerimiz topu bize bırakmadı fakat burada galibiyet önemli. Beşiktaş geçen sene şampiyon olan bir takım ve oyunu domine etmek, topa sahip olmak isteyeceklerdir. Biz de Dortmund maçında savunmada kompakt bir oyun oynadık. Oradaki gibi topa sahip olmak ve erken bir gol bulmak istiyoruz. Beşiktaş'ın yarın çok güçlü başlayacağını düşünüyorum. Burada fantastik bir atmosfer var. Dortmund maçında olduğu gibi oyunu tutmak ve hızlı başlayıp gol bulmak istiyoruz. Portekiz'de Porto, Benfica gibi takımlarda da böyle atmosfer var, oralardan çıktık. Eminim yarın böyle bir şey için oyuncularım ellerinden geleni yapacaktır." şeklinde konuştu.

Amorim ayrıca, sakatlığını atlatan Pedro Gonçalves'in de yarın oynayabileceğini söyledi.