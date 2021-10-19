MasterChef'in ekranlara gelen son bölümünde takım kaptanlığı mücadelesi yer aldı. Mavi takım kaptanı en iyi tulumbayı yapan yarışmacı olarak seçilirken aynı zamanda kırmızı takım kaptanı da belli oldu. Yarışmanın izleyenleri ise "MasterChef kaptanlık yarışını kim, hangi takım kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 18 Ekim 2021 MasterChef kaptanlık düellosu son durum.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANLIĞINI KİM KAZANDI?
Yarışmacılar yeni haftanın mavi takım kaptanı olabilmek için kıran kırana yarıştı. MasterChef jürisi, en iyi tulumba tatlısını istedi. Oyunu kazanarak mavi takım kaptanı olan isim Hasan. Kırmızı takım kaptanı olarak da Mert'i seçti.
18 EKİM MASTERCHEF TAKIMLARI
Kırmızı Takım
Mert - Kaptan
Eren
Emre
Burcu
Azize
Ateş
Pelin
Mavi Takım
Hasan - Kaptan
Sergen
Tahsin
Araz
Dilara
Safanur