MasterChef'in ekranlara gelen son bölümünde takım kaptanlığı mücadelesi yer aldı. Mavi takım kaptanı en iyi tulumbayı yapan yarışmacı olarak seçilirken aynı zamanda kırmızı takım kaptanı da belli oldu. Yarışmanın izleyenleri ise "MasterChef kaptanlık yarışını kim, hangi takım kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 18 Ekim 2021 MasterChef kaptanlık düellosu son durum.