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Giriş Tarihi: 20.10.2021 00:40 Son Güncelleme: 20.10.2021 01:22

Mohamed Salah tarihe geçti! Liverpool Madrid'de kazandı

Mohamed Salah tarihe geçti! Liverpool Madrid’de kazandı

Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-2 yenerek 9 puanla liderliğini sürdürdü. İngiliz ekibine deplasmanda galibiyeti getiren golleri Mohamed Salah (2) ve Naby Keita kaydetti.

Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Atletico Madrid, Liverpool'u konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Liverpool 3-2 kazanarak grupta liderliğini sürdürdü. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 8 ve 78'de penaltıdan Mohamed Salah ile 13'te Naby Keita kaydetti.

SALAH TARİHE GEÇTİ!

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Atletico Madrid'in gollerini ise 20 ve 34'de Antoine Griezmann attı.

Fransız yıldız Griezmann 52'de rakibine yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla grupta 3'te 3 yapan Liverpool, 9 puanla liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 4 puanda kaldı.

Grubun bir diğer maçında ise Porto, sahasında Milan'ı 1-0 mağlup etti.

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Mohamed Salah tarihe geçti! Liverpool Madrid'de kazandı
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