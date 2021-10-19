Mohamed Salah tarihe geçti! Liverpool Madrid’de kazandı

Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Atletico Madrid, Liverpool'u konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Liverpool 3-2 kazanarak grupta liderliğini sürdürdü. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 8 ve 78'de penaltıdan Mohamed Salah ile 13'te Naby Keita kaydetti.
SALAH TARİHE GEÇTİ!
Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Liverpool formasıyla üst üste 9 maçta da gol atarak Kırmızılar'ın tarihe geçti
Atletico Madrid'in gollerini ise 20 ve 34'de Antoine Griezmann attı.
Fransız yıldız Griezmann 52'de rakibine yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla grupta 3'te 3 yapan Liverpool, 9 puanla liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 4 puanda kaldı.
Grubun bir diğer maçında ise Porto, sahasında Milan'ı 1-0 mağlup etti.