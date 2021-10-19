Son dakika: İtalyan yıldızın Cristiano Ronaldo yanıtı olay oldu! Dalga geçerek cevap verdi...

RONALDO SORUSUNA DALGA GEÇEREK CEVAP VERDİ!
İtalya milli takımında oynadığı 39 maçta 10 gol atma başarısı gösteren İtalyna forvet Antonio Cassano, milli takımdan arkadaşı Christian Vieri'nin Twitch kanalı Bobo TV'ye konuk oldu.
Cristiano Ronaldo hakkındaki soruya verdiği yanıtla izleyenleri şok eden Antonio Cassano, Portekizli yıldızı birçok oyuncunun gerisinde konumlandırdı.
OLAY CRİSTİANO RONALDO YANITI!
Real Madrid ve Roma'nın unutulmaz forvetlerinden Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo için ilginç ifadeler kullandı.
SORU: Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en iyisi mi?
'İlk beşte bile değil.'
Antonio Cassano, Ronaldo'nun kendisi için beş büyük futbolcu arasında olmadığını söylerken bir numaraya Lionel Messi'yi koydu.
'BREZİLYALI RONALDO BAŞKA BİR SEVİYEDE...'
'Ronaldo bence, futbol tarihindeki en büyük beş oyuncu arasında yer almıyor. Benim için Lionel Messi, Pele, Diego Maradona, Johan Cruyff ve Ronaldo Nazario başka bir seviyede.'
Cassano, Serie A'da 400 maça çıktı ve 78 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde 27 maçta 6 gol atan Cassano, fırsatçı golcü kimliğiyle tanınıyordu.
Real Madrid formasıyla ligde 19 maçta 2 gol atan Cassano'nun Real Madrid kariyeri pek parlak gitmedi.
Cassano ayrıca Milan formasıyla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.