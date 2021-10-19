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Giriş Tarihi: 19.10.2021 18:09 Son Güncelleme: 19.10.2021 18:51

Son dakika: MHK'de Metin Tokat istifa etti! TFF'den yeni atama

Son dakika: MHK’de Metin Tokat istifa etti! TFF’den yeni atama

Son dakika... Son dönemde yaşanan hakem tartışmaları beraberinde bir istifa getirdi. Merkez Hakem Kurulu üyesi Metin Tokat istifa etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Tokat'ın yerine Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Metin Tokat'ın istifası üzerine Ferhat Gündoğdu'yu kurul üyesi olarak atadı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı." ifadeleri yer aldı.

Son dönemde Süper Lig kulüplerinin hemen hemen hepsi hakem kararlarından rahatsız olduklarını dile getirmişti. Tartışmaların devam etmesi üzerine Metin Tokat görevini bıraktı.

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Son dakika: MHK'de Metin Tokat istifa etti! TFF'den yeni atama
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