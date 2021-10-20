Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları grafiğinde keskin yükseliş! 20 Ekim bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.10.2021 15:57

Altın fiyatları grafiğinde keskin yükseliş! 20 Ekim bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları grafiğinde keskin yükseliş! 20 Ekim bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Grafiğindeki keskin yükselişlerle gündeme gelen sarı metalin anlık verilerine göre; gram fiyatı 530 TL’den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 859 TL olarak kaydedildi. Öte yandan “20 Ekim bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri canlı ve güncel rakamlar...

Serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son ayların rekor seviyesine ulaşan sarı metal, özellikle önümüzdeki günlerde ne tür bir yol izleyeceği konusunda araştırılırken "20 Ekim bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları da gündemdeki yerini aldı. Anlık altın fiyatları verilerine göre; gram fiyatı 531 TL, çeyrek fiyatı 861 TL ve yarım fiyatı ise 1772 TL olarak kaydedildi. İşte tüm detaylar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 478,43

SATIŞ: 496,93

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.481,00

SATIŞ: 3.537,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.524,00

SATIŞ: 3.577,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.402,54

SATIŞ: 3.469,42

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.718,00

SATIŞ: 1.749,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 859,00

SATIŞ: 875,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 530,63

SATIŞ: 530,72

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Beşiktaş - Sporting maçı için şok sözler! "Git kendine akıl ver" Sergen Yalçın...
Okan Kurt'un rehin alındığı iddiası yalan mı? 'Müzikten rahatsız olduk' dedim, Okan Kurt bana saldırdı!
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
3600 ek gösterge ile emekli maaşları ne kadar artacak? İşte kuruşu kuruşuna ödenecek yeni maaşlar
Emeklilik ve yaşta önemli detay: Prim toptan hesabınıza yatabilir
Biri arabada biri evde öldürülen karı koca cinayetinde flaş! Önce öldürülen...
O mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e karşı duygusal sözler…
KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
Kelebekler Vadisi cinayetinde flaş gelişme: SABAH’ın ulaştığı sigortacı kız yurt dışına kaçmış
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları grafiğinde keskin yükseliş! 20 Ekim bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA