Altın fiyatları grafiğinde keskin yükseliş! 20 Ekim bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son ayların rekor seviyesine ulaşan sarı metal, özellikle önümüzdeki günlerde ne tür bir yol izleyeceği konusunda araştırılırken "20 Ekim bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları da gündemdeki yerini aldı. Anlık altın fiyatları verilerine göre; gram fiyatı 531 TL, çeyrek fiyatı 861 TL ve yarım fiyatı ise 1772 TL olarak kaydedildi. İşte tüm detaylar...