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Giriş Tarihi: 20.10.2021 15:48

AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi 2021

AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi 2021

Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi sınavları güz ve bahar dönemi olmak üzere iki kez yapılıyor. Güz dönemi sınavına girecek olan vatandaşlar AÖF sınavları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Güz dönemi ara sınavlarının ne zaman yapılacağı belli olurken kurum tarafından sınav takvimi duyuruldu. Buna göre AÖF sınavları kasım ayında yapılacak. İşte 2021 AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖF sınav tarihleri ilgili kurum tarafından paylaşıldı. Anadolu Üniversitesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi 2021

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi Ara sınavları 27-28 Kasım 2021'de yapılacak.

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF SINAVLARI ONLİNE Mİ?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

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AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi 2021
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