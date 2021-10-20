AÖF sınav tarihleri ilgili kurum tarafından paylaşıldı. Anadolu Üniversitesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi 2021
AÖF Güz Dönemi Ara sınavları 27-28 Kasım 2021'de yapılacak.
AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.
Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.