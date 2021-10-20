AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi 2021

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi Ara sınavları 27-28 Kasım 2021'de yapılacak.

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF SINAVLARI ONLİNE Mİ?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.