Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Beşiktaş taraftarından 2 isme tepki! Ersin Destanoğlu ve Sergen Yalçın'a destek
Giriş Tarihi: 20.10.2021 08:43 Son Güncelleme: 20.10.2021 08:43

Son dakika haberi: Beşiktaş taraftarından 2 isme tepki! Ersin Destanoğlu ve Sergen Yalçın'a destek

DHA
Son dakika haberi: Beşiktaş taraftarından 2 isme tepki! Ersin Destanoğlu ve Sergen Yalçın’a destek

Son dakika Beşiktaş haberleri... Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş, sahasında Portekiz ekibi Sporting'e 4-1 mağlup oldu ve 3 maç sonunda henüz puanla tanışamadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Sporting'in 4. golünden sonra Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre'ye tepki gösterdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş, sahasında Portekiz ekibi Sporting'e 4-1 mağlup oldu ve 3 maç sonunda henüz puanla tanışamadı. Beşiktaş'ın golünü Larin atarken Sporting'e galibiyeti getiren golleri ise Coates (2), Sarabia ve Paulinho kaydetti.

Beşiktaş'ın Sporting'e 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, bazı oyunculara tepki gösterirken bazılarına ise destek oldu.

N'SAKALA VE GÖKHAN TÖRE'YE TEPKİ!

Karşılaşmada 4. golün yenmesinin ardından N'Sakala ile oyuna sonradan dahil olan Gökhan Töre taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edildi. Bu oyuncular topla buluşmalarıyla birlikte uzun süre ıslıklandı.

ERSİN VE SERGEN YALÇIN'A DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'na ise destek çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın lehine uzun süre tempo tutulurken, genç kaleci Ersin Destanoğlu'na da alkışlarla destek verildi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından Ersin Destanoğlu özelinde tüm takımı tribünlere davet etti. Soyunma odasına giden Sergen Yalçın, taraftarların uzun süre tempo tutmasının ardından tekrardan yeşil zemine geldi ve taraftarları selamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dörtlü Zirve'nin ardından ortak bildiri! Başkan Erdoğan'ın o sözü ilk kez uluslararası bir bildiride yer aldı
Mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e duygusal sözler…
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
3600 ek gösterge için sıcak gelişme: Yeni rakamlar belli oldu! İşte ödenecek maaşlar
KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları/kredi başvurusu ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
Son dakika Beşiktaş haberleri: Sporting maçı için şok sözler! "Git kendine akıl ver" Sergen Yalçın...
YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YKS 2. ek ve 3. tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
Kritik aşama ve kritik uyarılar peş peşe geldi
EDHO bu hafta var mı? EDHO yeni sezon ne zaman ve 200.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son dakika: 19 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Beşiktaş taraftarından 2 isme tepki! Ersin Destanoğlu ve Sergen Yalçın'a destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA