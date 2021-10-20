Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! JGK ile 2022 sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları sorgula





Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar sınav ücreti yatırmayacaktır. Başvuru sırasında ''Diğer Bilgi/Belgelerim'' bölümünde yer alan onaylı "Şehit Gazi Yakınlık Belgesi"ni (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Adaylar sınava gelirken belgenin aslını yanında getirecektir.

7. UZMAN ERBAŞ ADAYLARININ SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER:

a. Adaylar seçme sınavlarına gelirken, Tablo-9'da örneği bulunan bir adet yarım kapaklı karton (Plastik dosya getirilmeyecektir.) dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılmış olarak getirecektir.

b. Adaylar sınava gelirken yanlarında;

(1) Başvuru belgesi: İnternetten (https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris) yapılan başvuruya ait "Aday Bilgi Formu"nun bilgisayar çıktısı,

(2) Nüfus cüzdanı: Aslı (Yeni çipli kimlik kartı),

(3) Nitelik belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Tablo-3'de belirtilen esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi, (Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini eğitim gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Aday bir (1) suret nitelik belgesini kapalı, bantlı, mühürlü zarf içerisinde getirecektir).