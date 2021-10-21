MHK’de son 20 yılda 10 başkan değişti

Özellikle Süper Lig maçlarındaki hakem performanslarının tartışılmasından sonra Kulüpler Birliği Vakfı, MHK'nin yapısında değişikliğe gidilmesiyle ilgili TFF ile görüşme yürütüyor. İki kurum, MHK'nin yeniden organize edilmesiyle ilgili çalışmalara başladı.

Yaşanan son gelişmeler, gözlerin MHK'nin yapısına ve son 20 yılında görev yapan başkanlara çevrilmesine neden oldu. Buna göre Türk futbolunda son 20 yıllık süreçte MHK yönetimleri 14 kez değişirken 10 farklı isim başkanlık yaptı.