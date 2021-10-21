Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Ekim reyting sonuçları kim birinci oldu? Sadakatsiz, Kuruluş Osman…

Reyting sonuçları açıklanıyor… Dün akşam Sadakatsiz, Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekrana gelirken dünün reyting sonuçları bu yönde araştırılıyor. Türk televizyonlarında önemli bir konu olan reyting dizilerin kaderini ortaya çıkarıyor. Diziler Total, ab, abc1 sıralamada yer almak için mücadele ederken yarışma programları da farkını ortaya koymak için mücadele etti. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Ekim 2021 reyting sonuçları kim birinci oldu? Sadakatsiz, Kuruluş Osman…