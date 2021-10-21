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Giriş Tarihi: 21.10.2021 08:07

Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Ekim reyting sonuçları kim birinci oldu? Sadakatsiz, Kuruluş Osman

Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Ekim reyting sonuçları kim birinci oldu? Sadakatsiz, Kuruluş Osman…

Dizi severlerin gündeminde reyting sonuçları birincisi yer alıyor. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC1 sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları değişebiliyor. 20 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D’de Sadakatsiz, ATV’de Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekrana geldi. Zorlu mücadelede zirvenin sahibi ise sadece bir yapım olacak. Geçen hafta totalde Kuruluş Osman birinci olurken onu Sadakatsiz dizisi ikincilikle takip etti. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Ekim reyting sonuçları kim birinci oldu? İşte tüm sıralama…

Reyting sonuçları açıklanıyor… Dün akşam Sadakatsiz, Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekrana gelirken dünün reyting sonuçları bu yönde araştırılıyor. Türk televizyonlarında önemli bir konu olan reyting dizilerin kaderini ortaya çıkarıyor. Diziler Total, ab, abc1 sıralamada yer almak için mücadele ederken yarışma programları da farkını ortaya koymak için mücadele etti. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Ekim 2021 reyting sonuçları kim birinci oldu? Sadakatsiz, Kuruluş Osman…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 20 Ekim Çarşamba günü Sadakatsiz ve Kuruluş Osman dizileri yayınlandı. Haberimizde dünün reyting sonuçları ile birinci gelen yapım açıklanınca yer alacaktır…

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz yer aldı.

13 EKİM REYTİNG SIRALAMASI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 HAVA DURUMU KANAL D

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Ekim reyting sonuçları kim birinci oldu? Sadakatsiz, Kuruluş Osman…
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